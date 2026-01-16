¿Dónde se puede tramitar presencialmente la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El pasado lunes 12 de enero comenzó formalmente el prerregistro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, la cual, entre otras funciones, permitirá acceder al subsidio parcial de la tarifa del transporte público, para pagar 11 pesos en lugar de 14 a partir del próximo 1 de abril.El procedimiento se lleva a cabo en el sitio web https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/, no obstante, el gobierno de Jalisco también ha habilitado módulos de registro presenciales, en donde se tiene atención prioritaria para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes pueden llegar a requerir apoyo en el uso de herramientas digitales o en la validación de información.Además, debido a las fallas registradas en la plataforma, recientemente el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que los trámites que hayan quedado inconclusos podrán continuarse de manera presencial.El trámite presencial de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco puede efectuarse en alguno de los módulos instalados en distintos puntos y dependencias estatales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), cinco se ubican en oficinas recaudadoras del Gobierno de Jalisco, esto es, en Centro de Guadalajara, Oblatos, Transporte, Zapopan Centro y Las Águilas, con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas.INEEJADSecretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y HombresCentros de Justicia para las MujeresUTJCOBAEJ:FIPRODEFOSecretaría de TurismoFEPAJCODERecaudadora 00Recaudadora 003Recaudadora 005Recaudadora 114Recaudadora 133En todos estos módulos se cuenta con personal capacitado para acompañar a las personas en cada paso del proceso. Destaca la instalación de toldos y sillas para mayor comodidad, además de que se ofrece café, té y agua fresca.La Tarjeta Única al Estilo Jalisco es una herramienta universal que concentrará en un solo instrumento varias funciones, como el acceso a los programas sociales impulsados por el gobierno local, al sistema de transporte público en la metrópoli y municipios con pago electrónico en las rutas, además de servicios financieros.El plástico, que cuenta con respaldo internacional de VISA y opera mediante la plataforma BROXEL, pretende promover la inclusión financiera.Entre sus funciones se encuentran:También se puede acceder a servicios financieros como:Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB