¿Dónde se puede tramitar presencialmente la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El pasado lunes 12 de enero comenzó formalmente el prerregistro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, la cual, entre otras funciones, permitirá acceder al subsidio parcial de la tarifa del transporte público, para pagar 11 pesos en lugar de 14 a partir del próximo 1 de abril.

El procedimiento se lleva a cabo en el sitio web https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ , no obstante, el gobierno de Jalisco también ha habilitado módulos de registro presenciales, en donde se tiene atención prioritaria para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes pueden llegar a requerir apoyo en el uso de herramientas digitales o en la validación de información.

Además, debido a las fallas registradas en la plataforma, recientemente el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que los trámites que hayan quedado inconclusos podrán continuarse de manera presencial.

¿En dónde se hace el trámite presencial de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El trámite presencial de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco puede efectuarse en alguno de los módulos instalados en distintos puntos y dependencias estatales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), cinco se ubican en oficinas recaudadoras del Gobierno de Jalisco, esto es, en Centro de Guadalajara, Oblatos, Transporte, Zapopan Centro y Las Águilas, con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas.

INEEJAD

José Guadalupe Zuno Hernández #2091, Col. Obrera, Guadalajara.

Avenida Chapultepec esquina con José Guadalupe Zuno Hernández, Col. Americana, Guadalajara.

Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

Miguel Blanco #883, Zona Centro, Guadalajara.

José Guadalupe Zuno #2315, Col. Americana, Guadalajara.

Centros de Justicia para las Mujeres

Oficinas Centrales, en Avenida Federalismo #1524, Col. Mezquitán, Guadalajara.

Álvaro Alcázar #5869, Col. Jardines Alcalde Guadalajara

Benjamín Cerda #778, Col. Parques de la Victoria, San Pedro Tlaquepaque.

-Distrito Federal #175, Col. Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga.

UTJ

Calle Luis J. Jiménez #577, Col. Primero de Mayo, Guadalajara.

COBAEJ:

Camino Real a Colima #3815, Col. Balcones de Santa María, San Pedro Tlaquepaque.

Avenida Copalita #20, Col. Lomas de San Gonzalo, Zapopan.

David Roldan #40, Col. La Laja, Zapotlanejo.

Tlajomulco de Zúñiga S/N, Col. Jalisco IV Sección, Tonalá.

Calle Antonio Caso #199, Col. Basilio Vadillo, Tonalá .

Paseo de los Naranjos S/N. Col. Mesa de los Ocotes, Zapopan.

Camino a la Piedra #87, Col. Álvaro Obregón, San Pedro Tlaquepaque.

Constitución #10, Col. San Sebastián El Grande, Tlajomulco de Zúñiga.

Callejón Zúñiga S/N, Col. San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga.

Av. Primavera #315, El Ranchito.

Margarita Maza de Juárez S/N, Col. Rinconada del Auditorio, Zapopan.

Puerto Salina Cruz #1818, entre calles Puerto Lobo y Puerto Altamira, Col. Miramar, Zapopan.

Ciudad Judicial Estatal, en Av. Perif. Pte. Manuel Gómez Morin #7255, Col. Bajío II, Zapopan.

Av. Fray Antonio Alcalde 1351, Edificio C, Col. Miraflores, Guadalajara.

FIPRODEFO

Calle Bruselas 626 int. #3, Col. Moderna, Guadalajara.

Secretaría de Turismo

Paseo Degollado #105, Zona Centro, Guadalajara.

FEPAJ

Avenida La Paz #2114, Col. Americana, Guadalajara.

CODE

Boulevard Marcelino García Barragán #1820, Col. Atlas, Guadalajara.

No te pierdas: Inapam: este es el descuento con Aeroméxico para adultos mayores en 2026

Recaudadora 00

Ramón Corona #65, Zona Centro, Guadalajara.

Recaudadora 003

Av. Circunvalación y Artesanos Oblatos, Col. Oblatos, Guadalajara.

Recaudadora 005

Av. Circunvalación División del Norte S/N, Col. Jardines Alcalde, Guadalajara.

Recaudadora 114

Calle Ramón Corona #356, Zona Centro, Zapopan.

Recaudadora 133

Unidad Administrativa Las Águilas, Avenida López Mateos Sur #5150, Col. Las Águilas, Zapopan.

En todos estos módulos se cuenta con personal capacitado para acompañar a las personas en cada paso del proceso. Destaca la instalación de toldos y sillas para mayor comodidad, además de que se ofrece café, té y agua fresca.

¿Qué ofrece la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco es una herramienta universal que concentrará en un solo instrumento varias funciones, como el acceso a los programas sociales impulsados por el gobierno local, al sistema de transporte público en la metrópoli y municipios con pago electrónico en las rutas, además de servicios financieros.

El plástico, que cuenta con respaldo internacional de VISA y opera mediante la plataforma BROXEL, pretende promover la inclusión financiera.

Entre sus funciones se encuentran:

Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



