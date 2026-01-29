Ante brote de sarampión en Jalisco, llaman a menores de 49 años a vacunarse

Este jueves, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, emitió un llamado a la población menor de 49 años para que acuda a alguna de las unidades médicas y brigadas itinerantes a aplicarse la vacuna contra el sarampión, ante el repunte de casos que se ha vivido en la Entidad en el último mes.

"Necesitamos concientizar a la gente sobre la importancia de la vacunación. Es muy importante que la gente que tenga de 49 años para abajo se vacune. Y para eso, en todo el estado de Jalisco tenemos las vacunas disponibles, tenemos el personal disponible" , afirmó.

Además, pidió el apoyo a las y los alcaldes de todo Jalisco para que repliquen este mensaje, a fin de que la población al interior de la entidad también acuda a vacunarse, considerando que el primer bloque de pacientes contagiados llegó a través de municipios jornaleros.

Te puede interesar: Pablo Lemus insiste en que planta de ciclo combinado va

Jalisco mantiene coordinación con la Federación por brote de sarampión

Lemus afirmó que todas las mañanas mantiene comunicación con el secretario de Salud Federal, David Kershenobich, a fin de mantener la coordinación entre la Federación y el Estado y sostener el monitoreo del comportamiento de la enfermedad.

"Es algo en lo que verdaderamente estamos enfocados. Le he pedido al doctor Héctor Raúl (secretario de Salud Jalisco), le he pedido al doctor Kershenobich, que la prioridad número uno en materia de salud, hoy en Jalisco, sea la lucha contra el sarampión, y la mejor forma de combatirlo es a través de la vacunación", insistió el mandatario estatal.

En la entidad todavía hay disponibles alrededor de un millón de vacunas contra el sarampión para aplicar de forma gratuita a las y los jaliscienses, en unidades médicas y en los distintos módulos itinerantes.

Te puede interesar: Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Lugares donde podrás sacar dinero sin pagar comisión

Jalisco es el estado con mayor número de casos de sarampión en 2026

Considerando las cifras de 2026, Jalisco suma ya 718 nuevos casos confirmados en lo que va del mes, subiendo al primer lugar nacional con más casos de sarampión, seguido de Chiapas, que suma 212 contagios. En el tercer puesto se ubica Sinaloa con 82 enfermos.

Si se consideran las cifras globales de 2025-2026, Jalisco es segundo lugar nacional con más casos de sarampión, con un total de mil 381 contagios, solo por debajo de Chihuahua, que suma cuatro mil 500 casos. Sin embargo, las cifras revelan que esta última entidad federativa pudo ya contener su brote, pues en lo que va del mes apenas confirmó siete nuevos casos de sarampión.

Si se consideran las cifras globales de 2025-2026, Jalisco es segundo lugar nacional con más casos de sarampión. EL INFORMADOR/ARCHIVO

¿Por qué la prioridad es la vacunación en menores de 50 años?

A partir del análisis interno de la cobertura de vacunación en Jalisco y del comportamiento reciente del brote de sarampión, la Secretaría de Salud Jalisco identificó que la mayoría de las dosis aplicadas hasta hoy no han sido destinadas solo a recién nacidos como lo requieren los esquemas de vacunación para su protección, sino a la población que, por distintas razones, no cuenta con sus dosis correspondientes, explicó el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Señaló que al cierre de 2024, el país y el estado se encontraban lejos de los estándares óptimos de protección luego de que disminuyera el abasto de distintos biológicos y que incrementara en parte de la población la desconfianza ante los procesos de inmunización, lo que obligó a replantear las estrategias de vacunación desde el inicio de la actual administración. La llegada del sarampión, dijo, sumada a este rezago encendió alertas sanitarias: "con la llegada del sarampión y una cobertura relativamente baja, se advertía que a México le fuera a ocurrir algo como lo que le está ocurriendo. Recibimos un país y un estado con una baja cobertura, esa es también otra verdad", comentó Pérez Gómez.

En términos numéricos, el secretario explicó que, durante 2025 y lo que va de 2026, la Secretaría de Salud ha aplicado alrededor de 700 mil dosis de vacuna contra el sarampión.

Esta cifra, al ser comparada con los aproximadamente 120 mil nacimientos anuales en Jalisco, permitió identificar que la mayor parte de las aplicaciones (alrededor de 580 mil) corresponde a personas que no habían sido vacunadas de manera oportuna o que no habían completado su esquema en etapas anteriores de su vida.

"¿Cuántos niños nacen en el estado de Jalisco cada año? Pues nacen alrededor de 120 mil. Es decir, que aproximadamente 580 mil vacunas que hemos aplicado en el año contra el sarampión, rubeola y parotiditis corresponden de alguna manera a población previamente no vacunada o con un esquema de vacunación incompleto. Si hubiéramos recibido al país y al estado con el 95% de cobertura, solo hubiéramos aplicado alrededor de 200 mil".

En este sentido, y considerando que se previó la necesidad de adquirir alrededor de dos millones de dosis contra el sarampión en el sector de salud pública, se estima que las 1.3 millones de dosis aún disponibles, podrían corresponder al número de dosis faltantes en los esquemas de vacunación de las personas que se han negado a adquirir el biológico.

Te puede interesar: Policía de Guadalajara detiene a hombre por quemar cables en alcantarilla

Este desfase explica por qué la estrategia de inmunización no se limita a la población infantil, así que ha invitado a toda la población —particularmente a adolescentes y adultos jóvenes, y en general a personas menores de 50 años— a que acudan a recibir el biológico a cualquier unidad de salud pública del Estado, IMSS o ISSSTE, considerando que, en este momento, son el bloque etario más vulnerable al brote epidemiológico.

"Estamos hablando de población adolescente, y en general de la población menor de 50 años de edad, que muy probablemente no tiene esquemas completos de vacunación. Entonces, el llamado persiste a que esas personas generen conciencia y vengan y se vacunen, además, por supuesto, de los recién nacidos" , dijo.

En este sentido, comentó, “no se recomienda vacunar contra el sarampión a personas mayores de 50 años, porque existe la estimación de que la mayor parte de esa población o ya tuvo la enfermedad, considerando brotes de décadas pasadas, o ya fue vacunada como parte de las epidemias entonces registradas", como la ocurrida en la década de los años 90.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



