Esta semana comenzó la entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco a las personas que realizaron con éxito el proceso de prerregistro, en 11 módulos habilitados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y otros municipios al interior del estado con pago electrónico en el servicio de transporte público.

Datos del Gobierno de Jalisco revelan que durante los primeros días de entrega, más de 15 mil personas han recibido la tarjeta, mientras los procesos de validación continúan.

De acuerdo con las autoridades, la tarjeta comienza a ser válida una vez que se reciba para el pago al transporte público con la tarifa vigente, es decir, 9.50 pesos, y el subsidio parcial para pagar 11 pesos en lugar de 14 entrará en vigor a partir del próximo primero de abril.

En este escenario, aquí te decimos cómo puedes recargar la tarjeta para comenzar a utilizarla.

¿Cómo se recarga la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco puede recargarse en los módulos o máquinas de recarga en estaciones de Mi Tren, Mi Macro y Sitren, además de tiendas y puntos autorizados como sucursales de Oxxo y otros establecimientos con recarga eléctrica. También puede recargarse en módulos oficiales del Gobierno de Jalisco, especialmente durante jornadas de entrega y atención.

En el caso de los beneficiarios de programas sociales de apoyo para el transporte, la tarjeta se entrega ya con el apoyo.

Para usarla en el transporte, solo es necesario acercarla al lector al subir al camión o ingresar a estaciones del tren ligero, Mi Macro Periférico o Mi Macro Calzada.

Se recomienda conservar la tarjeta en buen estado, no doblarla ni perforarla, revisar el saldo a recargar y, en caso de pérdida, reportarla para evitar el mal uso y poder seguir haciendo uso de los beneficios.

¿Cómo es el proceso para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El primer paso es realizar el prerregistro a través del portal http://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ , donde se solicita contar con CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio del estado de Jalisco.

De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.

Tras ingresar la información requerida, comenzará un proceso de validación que puede durar hasta una semana. Cuando concluye, se envía un mensaje de texto para programar la cita.

El día asignado, la persona debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.

Además de estos papeles, las personas beneficiarias de Mi Movilidad o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán acudir con la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y con su tarjeta actual de estos programas para intercambiarla.

Para las personas que no cuentan con acceso a medios electrónicos, el trámite puede realizarse de manera presencial en cualquiera de los 40 módulos distribuidos en la ciudad , donde personal capacitado brinda apoyo y orientación durante todo el proceso.

¿Qué ofrece la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco es una herramienta universal que concentrará en un solo instrumento varias funciones, como el acceso a los programas sociales impulsados por el gobierno local, al sistema de transporte público en la metrópoli y municipios con pago electrónico en las rutas, además de servicios financieros.

El plástico, que cuenta con respaldo internacional de VISA y opera mediante la plataforma BROXEL, pretende promover la inclusión financiera.

Entre sus funciones se encuentran:

Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

