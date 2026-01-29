Pablo Lemus insiste en que planta de ciclo combinado va

Aunque la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desconoció ayer durante su conferencia de prensa mañanera el proyecto previsto sobre la planta de ciclo combinado que se planea instalar en Jalisco, al menos para 2026, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, aseguró esta mañana que el proyecto sí va y reiteró que sería anunciado por la misma Presidenta de México o la secretaria de Energía, Luz Elena González.

Lee también: Oxxo Gas dona más de 30 mil litros de gasolina a diversas asociaciones civiles

Aún no se define ubicación de planta de ciclo combinado

Pablo Lemus señaló que el proyecto se encuentra en la etapa final de autorización por parte de la Secretaría de Energía y reiteró que aún no se ha definido su ubicación.

“Lo que me planteó la Secretaría es que probablemente ella o la misma Presidenta de la República pudieran venir a anunciarlo”, reiteró.

El mandatario enfatizó que la planta no se establecerá en El Salto ni en Juanacatlán, mucho menos tomará “una sola gota de agua del Río Santiago”.

La planta suministrará hasta mil megawatts para Jalisco

De acuerdo con la información disponible, se trata de una planta de ciclo combinado de mil megawatts (MW), bajo una inversión mixta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Jalisco está creciendo principalmente en la industria tecnológica; tenemos el 70% del diseño y producción de semiconductores en el país, y por ello vienen muchas inversiones en data centers. Todas estas empresas necesitan energía, principalmente energías renovables; por eso es muy importante que sea una planta de ciclo combinado”, afirmó.

Te puede interesar: Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Lugares donde podrás sacar dinero sin pagar comisión

¿Cuándo es el anuncio de la planta de ciclo combinado?

Añadió que el anuncio de la planta de ciclo combinado se realizará a finales de febrero o principios de marzo y vendrá acompañado de otra inversión en una planta de generación de energía solar y otra eólica.

De acuerdo con las proyecciones de la CFE en materia de proyectos estratégicos para la generación de energía, y según la información presentada ayer por la Presidenta Sheinbaum Pardo, para 2026 se tienen considerados cinco proyectos de generación: Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Altamira, Tamaulipas; Mazatlán, Sinaloa; y Los Cabos, Baja California Sur.

Sin embargo, de acuerdo con lo referido por la Mandataria federal, más adelante se actualizará la información al respecto, ya que estas son proyecciones para 2026, por lo que la planta de ciclo combinado contemplada en Jalisco podría llevarse a cabo en años subsecuentes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS