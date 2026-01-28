La tarde de este miércoles, la Fiscalía del Estado informó que un hombre fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en un robo registrado en la Línea 3 del Tren Ligero.

El ilícito ocurrió el pasado 14 de enero, cuando un hombre jaló el bolso de una mujer que descendía del vagón del tren junto a su hija, para apoderarse de una cartera y amenazarla con un cuchillo. Tras el hecho, el individuo habría intentado huir abordando el tren.

La carpeta de investigación que abrió el Ministerio Público a petición de la víctima señala que el robo ocurrió en la estación CUCEI, ubicada en la colonia La Loma del municipio de Guadalajara. El monto robado, según el testimonio de la víctima, asciende a 2 mil pesos.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, a través de su Unidad de Investigación, realizó las indagatorias que permitieron identificar Genaro Refugio “N” como presunto responsable y detenerlo mediante la ejecución de una orden de aprehensión. Una vez presentado ante juzgado, se decidió dictarle auto de vinculación a proceso.

La autoridad jurisdiccional otorgó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año, así como un plazo de tres meses para la conclusión de las averiguaciones.

