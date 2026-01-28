La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que una funcionaria estatal fue imputada tras su detención por su presunta participación en el delito de falsificación de documentos.

En un comunicado, la dependencia señaló que Norma Ilda "N", agente de control vehicular, dependiente del Servicio Estatal Tributario, estaría involucrada en al menos un caso de facilitación de placas vehiculares de Jalisco para automóviles con irregularidades.

Las investigaciones relacionan a la detenida con un caso denunciado recientemente, en el que un vehículo Ferrari fue interceptado en Morelia luego de circular a exceso de velocidad y, al realizarse la inspección, se descubrió que la unidad contaba con un reporte de robo en Estados Unidos y portaba placas de circulación jaliscienses.

Con las indagatorias de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, la Fiscalía logró la imputación de Normal Ilda “N”, por el delito de falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado, organismos autónomos, ayuntamientos o de los documentos de crédito.

La mujer fue trasladada a un complejo penitenciario, donde permanecerá en prisión preventiva justificada hasta que se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a proceso, el próximo 30 de enero.

MB