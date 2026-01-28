Balacera en Zapopan deja tres detenidos, estos son los presuntos responsables

La mañana de este miércoles, la Fiscalía del Estado informó que la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales permitió la detención de los tres presuntos responsables de un ataque a balazos registrado el día de ayer en la colonia Jardines de Guadalupe, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres que dispararon contra un abogado fiscalista en el exterior de una tintorería fueron detenidos instantes después del hecho.

El estado de los responsables de la balacera en avenida Guadalupe

Al intentar escapar a bordo de un vehículo, los involucrados resultaron heridos por detonaciones de armas de fuego.

Uno de los detenidos falleció el día de ayer alrededor de las 14:30 horas, mientras recibía las primeras atenciones médicas en las instalaciones de la Cruz Verde Norte.

Otro de ellos continúa hospitalizado en condición regular de salud, mientras que el tercero, que tras el hecho llegó por sus propios medios a la Cruz Verde Las Águilas, ya fue dado de alta y permanece bajo custodia.

En un comunicado, la autoridad notificó la muerte de uno de los escoltas del abogado, quien resultó herido por una bala durante el enfrentamiento. Por ello, los detenidos enfrentarán cargos como homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y daño en las cosas, más los que resulten.

MB