Jalisco |

Conoce cuándo suspenderán el servicio de recolección de basura en Guadalajara

¡Toma tus precauciones! Este día de febrero los trabajadores del servicio de recolección de basura no laborarán

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Recuerda que ese día no debes dejar bolsas de basura en la vía pública. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Gobierno de Guadalajara anunció que el próximo lunes 2 de febrero de este 2026 se suspenderá el servicio de recolección de basura en el municipio, debido a que se conmemora la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos. 

A través de sus redes sociales el Ayuntamiento tapatío pidió a la ciudadanía prevenirse: “Toma tus precauciones y ayúdanos a cuidar nuestras calles: no dejes bolsas de basura en la vía pública y espera el paso del camión de la limpieza. Entre todas y todos mantenemos limpia Guadalajara, la ciudad que te cuida”.

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara 

La recolección de basura en el municipio se suspenderá porque de acuerdo con la legislación laboral vigente, el lunes 2 de febrero de 2026 será considerado día de descanso obligatorio en todo el país, por lo que los trabajadores de dicho servicio descansarán.

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo lugar el 5 de febrero de 1917, pero la Ley Federal del Trabajo establece que su aniversario se descanse el primer lunes de febrero, sin importar en qué día de la semana caiga la efeméride. En 2026, el 5 de febrero será jueves, por lo que el descanso se traslada al lunes 2, generando un “puente” laboral.

Por lo anterior el próximo lunes si eres residente de Guadalajara evita sacar la basura a la calle; no la dejes en la banqueta o esquina, porque atrae animales y genera malos olores, además guárdala en bolsas bien cerradas dentro de tu casa o en un bote con tapa.

