El sarampión se ha propagado en México y Jalisco ocupa el segundo lugar en casos a nivel nacional. Estos son los datos más recientes:

El brote de sarampión en México , que surgió en febrero de 2025 con los primeros casos importados, registró 7 mil 131 contagios confirmados hasta el 18 de enero , de acuerdo al Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Además, se reportan 1 mil 951 casos de sarampión en estudio y 8 mil 185 casos descartados. Asimismo, el registro contabilizó 24 defunciones, 21 de éstas en Chihuahua y una en Jalisco, todas en 2025, y en lo que va de este año no se ha registrado ninguna .

Las entidades que encabezan la lista de contagios son:

Chihuahua, 4 mil 495 Jalisco, mil 020 Chiapas, 430 Michoacán, 261 Guerrero, 248 Sinaloa, 129 Sonora, con 114

Entre los estados con menos de cinco casos confirmados están: Veracruz y Puebla, con uno cada uno; mientras que Yucatán, Nuevo León, Tlaxcala y Quintana Roo registran dos, respectivamente. También están Aguascalientes e Hidalgo, con tres casos cada uno, y Guanajuato, con cuatro.

Los casos se distribuyen en los 32 estados y en 252 municipios , y el grupo etario más afectado es el de niños de uno a 4 años, con 1 mil 089 registros; seguido por el grupo de cinco a 9 años, con 830, y en tercer lugar, de 25 a 29 años, con 789 casos.

En el caso de las enfermedades febriles exantemáticas (sarampión, rubéola, exantema súbito, escarlatina, erisipela y mononucleosis infecciosa, entre otras), se han registrado 17 mil 267 casos en el mismo periodo.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que mantiene bajo monitoreo permanente el comportamiento epidemiológico del sarampión, lo que permite la detección oportuna y la identificación de genotipos circulantes.

"El incremento de casos de sarampión registrado durante 2025 se presenta en un contexto de resurgimiento regional (...) en el continente Americano, fenómeno documentado (...) por la Organización Panamericana de la Salud y autoridades sanitarias", señaló la Ssa.

Aumentan casos de sarampión en Jalisco

Las fiestas de diciembre provocaron que los casos de sarampión en Jalisco aumentaran considerablemente en tan solo dos semanas , llegando a mil 20 contagios acumulados desde que se detectó el brote en agosto de 2025.

El secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que durante los últimos cinco meses de 2025 se reportaron aproximadamente 600 casos, mientras que en las dos primeras semanas de enero de 2026 se han registrado más de 300 casos, de los cuales 280 siguen activos.

El funcionario informó que el 95% afecta a personas de 0 a 19 años con esquemas de vacunación incompletos; además, señaló que el 80% de los casos activos se registran en la Zona Metropolitana de Guadalajara .

Hasta ahora sólo una bebé de dos meses proveniente de Guerrero ha fallecido en el estado a causa de esta enfermedad .

El Consejo Estatal de Salud acordó duplicar el número de brigadas de vacunación, concentrando sus esfuerzos en la Zona Metropolitana de Guadalajara para intentar contener el brote.

Pérez Gómez indicó que para implementar esta estrategia se orientará personal destinado al combate del dengue aprovechando la baja presencia del vector que lo transmite a causa del clima frío; además, los pasantes que hacen sus servicio social en la Secretaría serán enviados a las brigadas de vacunación y se contratará temporalmente a 100 profesionales.

Además, en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, la Defensa, el IMSS y el ISSSTE se abordarán las escuelas que se encuentren en zonas críticas para vacunar a niños sin cartilla de vacunación o con esquemas incompletos.

