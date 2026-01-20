El Congreso de Jalisco designó a Eduardo Cipriano Manzanilla como nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Cipriano Manzanilla, quien actualmente se desempeña como director jurídico en la Secretaría de Salud Jalisco, fue designado con 32 votos tras un acuerdo entre las fracciones parlamentarias y varias horas de reunión de la Junta de Coordinación Política.

El futuro fiscal descartó relación política con algún partido político, al señalar que habrá autonomía durante su gestión como fiscal Anticorrupción.

"Mi perfil es técnico académico, no tengo ninguna relación política con ninguno de los actores políticos de los distintos partidos. Tengan plena confianza en que la autonomía y la objetividad van a estar plenamente garantizadas".

Algunos casos de investigación pendientes por corrupción es el de Eli Castro, expuesta por cobrar 73 mil pesos en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) pese a no tener los conocimientos para el organismo o los servidores públicos involucrados en posibles omisiones por el caso del Rancho Izaguirre.

Por ello, el futuro fiscal indicó que deberán darle seguimiento a las carpetas de investigación pendientes, así como buscar más personal.

El nuevo fiscal Anticorrupción fue elegido de una terna propuesta por el gobernador de Jalisco, la cual fue integrada también por Tatiana Esther Anaya Zúñiga, consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, y Ricardo Sánchez Beruben, funcionario de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, también obtuvo un voto mientras que hubo 4 sufragios nulos.

Cipriano Manzanilla sustituirá a Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar y asumirá el cargo de fiscal Anticorrupción a partir del próximo 15 de febrero. Permanecerá en el puesto por un periodo de 7 años.

MF

