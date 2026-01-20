Yo Jalisco abre periodo de refrendo para beneficiarios del apoyo al transporte gratuito

El Gobierno de Jalisco informó a los beneficiarios del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte 100% gratuito deberán realizar su refrendo obligatorio para mantener el beneficio durante el primer semestre del año, proceso que estará disponible hasta el próximo 28 de febrero y es indispensable para que los usuarios conserven los viajes gratuitos en la Tarjeta Única.

De acuerdo con la información oficial, el refrendo consta de tres pasos principales: actualizar los datos personales, realizar el pre registro y agendar una cita para la Tarjeta Única, y acudir de manera presencial al módulo correspondiente con la documentación requerida. Solo quienes completen el procedimiento podrán recibir la recarga de viajes correspondiente a este semestre.

Las autoridades estatales recordaron que este programa está dirigido a sectores prioritarios de la población, como estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar el acceso a la movilidad como un derecho social y aliviar el gasto familiar en transporte público.

El refrendo es un requisito anual que permite validar la información de los beneficiarios, evitar duplicidades y asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente cumplen con los criterios establecidos. En esta ocasión, el trámite también contempla la migración o actualización de los beneficios a la Tarjeta Única , instrumento que concentra distintos apoyos y servicios estatales.

Las autoridades enfatizaron que no realizar el refrendo dentro del plazo establecido puede derivar en la suspensión temporal del beneficio, por lo que llamaron a las y los usuarios a no dejar el trámite para los últimos días.

Nuevos beneficiarios se suman al programa

Además del refrendo, se informó que antes de finalizar el año se aprobó el ingreso de nuevas personas al programa, quienes previamente habían realizado su solicitud y se encontraban en lista de espera. Este ajuste permitió ampliar la cobertura del apoyo, especialmente para sectores que dependen del transporte público para acudir a centros educativos, laborales o de atención médica.

Las autoridades recomendaron revisar el listado oficial de beneficiarios, ya que incluye tanto a quienes ya formaban parte del programa como a las personas recientemente aprobadas. La consulta puede realizarse en el enlace habilitado por el Gobierno de Jalisco:

https://apimipasaje-ssas.jalisco.gob.mx/docs/publicos/BENEFICIARIOS26A.pdf

Para completar el trámite, los beneficiarios deberán acudir personalmente a los módulos habilitados, presentando la documentación solicitada, la cual puede variar según el perfil del usuario. El Gobierno de Jalisco reiteró la importancia de agendar previamente la cita, a fin de agilizar la atención y evitar filas innecesarias.

El programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte 100% gratuito forma parte de la política social estatal enfocada en reducir desigualdades, facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales, y mejorar la calidad de vida de miles de jaliscienses que dependen del transporte público para sus actividades diarias.

