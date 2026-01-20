El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, advirtió que este martes 20 de enero, la lluvia y el frío pegarán en varias regiones del país. Estos son los detalles del clima:

Para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste y occidente de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit; así como intervalos de chubascos en Jalisco y Aguascalientes; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Sonora y Colima .

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, sur, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche , con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Finalmente, un sistema frontal recorrerá la zona fronteriza del noreste del territorio nacional y se desplazará hacia el norte del golfo de México; favorecerá intervalos de chubascos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 20 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico para los próximos días

El miércoles, un sistema frontal se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera que se extenderá sobre el norte, noreste y centro de la República Mexicana y con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en las mencionadas regiones, además del occidente y oriente del país. Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe y el ingreso de humedad del golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos en el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

El jueves, el sistema frontal se extenderá sobre el noreste del territorio mexicano e interaccionará con la vaguada en altura, propiciando vientos fuertes y lluvias aisladas en el norte, noreste y oriente del país. Simultáneamente, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México , interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, originando rachas fuertes de viento y lluvias con intervalos de chubascos en dicha región.

El viernes, el sistema frontal adquirirá características de estacionario sobre el noreste del país ocasionando chubascos y lluvias aisladas, además de viento de componente sur con rachas de hasta 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, el nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, continuará interaccionando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 70 km/h, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y norte del territorio nacional; además de la posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, extendiéndose el día sábado hacia Coahuila.

Durante el período de pronóstico, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Servicio Meteorológico Nacional

