Las lluvias y el frío se harán presentes con preponderancia en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este martes 20 de enero. Este es el pronóstico del clima para hoy:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, siendo frío en zonas serranas de Michoacán, mismas que estarán acompañadas de heladas en zonas altas de Jalisco. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Nayarit, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; e intervalos de chubascos en Jalisco y Michoacán; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Colima. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en costas Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día probabilidad de lluvias dispersas durante la tarde. Ambiente cálido durante la tarde y fresco por la mañana . La temperatura máxima esperada oscilará entre 20-22 °C y la mínima entre los 10-12 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

08:00 horas 30% de probabilidad de lluvia 15 °C 09:00 horas 32% de probabilidad de lluvia 16 °C 14:00 horas 32% de probabilidad de lluvia 18 °C 15:00 horas 45% de probabilidad de lluvia 18 °C 16:00 horas 57% de probabilidad de lluvia 18 °C 17:00 horas 63% de probabilidad de lluvia 17 °C 18:00 horas 42% de probabilidad de lluvia 16 °C 19:00 horas 42% de probabilidad de lluvia 15 °C 20:00 horas 22% de probabilidad de lluvia 14 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara es de lluvias, con 63% de posibilidad. Aunque pueden estar presentes durante todo el día, son más probables entre las 03:00 de la tarde y hasta las 07:00 de la noche .

Clima nacional para hoy

Este martes 20 de enero ingresará el frente frío No. 29 por el Golfo de México, favoreciendo rachas de viento muy intensas en gran parte de la vertiente del Golfo durante el fin de semana.

Además, la configuración de vientos fuertes en altura estará impulsando nublados y precipitaciones principalmente por las tardes en sectores del Centro-Occidente, Bajío y Altiplano, con mayor probabilidad en zonas montañosas.

En Jalisco, se espera un martes con ambiente frío y descenso marcado de temperatura, con posibilidad de heladas agrícolas en regiones altas. No se descartan eventos aislados de lluvia ligera durante las tardes .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

