El caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en noviembre pasado sigue avanzando en la detención de presuntos implicados y, ahora, su esposa y actual presidenta municipal que lo sustituyó en el cargo reaccionó a las más recientes.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García se dijo con rabia por la traición de Samuel García, funcionario de su gabinete detenido por su presunta participación en el asesinato de su esposo, Carlos Alberto Manzo .

Ante medios de comunicación, Quiroz García, enfatizó que el exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, no pertenecía al Movimiento del Sombrero.

"Samuel García no era una persona que pertenecía al movimiento. No inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al ayuntamiento a trabajar con el presidente municipal, una vez ya que se gana. Samuel pertenece a la Ciudad de México. Él llega y muestra su currículum, yo estaba presente en esa ocasión. Él trabajaba anteriormente en la Cámara de Diputados, era asesor de un diputado del PRI y es la carta de presentación que él da", recuerda la viuda de Carlos Manzo.

Recordó que en los primeros meses de trabajo, Samuel García dio buenos resultados y generó confianza. También advirtió que en el Movimiento del Sombrero no se permite la traición y que todos los detenidos involucrados en el homicidio de Manzo Rodríguez son ajenos a su grupo político .

"Quienes han sido traidores, ustedes lo han visto, en dónde están en este momento. No pertenecen al movimiento. Es muy desagradable lo que pasó con esta persona porque, en su momento, Carlos le dio la confianza... y que haya demostrado una traición", expresó.

Vinculan a proceso a exfuncionario y taxista por asesinato de Manzo

Samuel "N", exdirector de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del gobierno municipal de Uruapan y, Josué "N", El Viejito, taxista y narcomenudista, recién detenidos por personal de la Fiscalía de Michoacán, fueron vinculados a proceso, esta tarde de lunes, al estar implicados presuntamente en el móvil para asesinar a Carlos Manzo.

El juez de control determinó vincular a proceso a ambos, al acreditarse su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado , en agravio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Además, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de dos personas más, que quedaron heridas en ese hecho criminal ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El juez, impuso a ambos imputados, la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficiosa, por el tiempo que dure el proceso, y autorizó el plazo de cierre de investigación complementaria de 4 meses.

Lo anterior, luego de que la FGE presentara las pruebas contundentes, donde probó la presunta culpabilidad de Samuel García y de Josué Elogio, en el magnicidio de Manzo.

