Jalisco | Nevado de Colima

¿Cuándo volverá a caer nieve en el Nevado de Colima?

El sábado pasado, el Nevado de Colima tuvo su primera nevada de la temporada, y este escenario podría repetirse 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La segunda nevada de la temporada para el Nevado de Colima podría suceder pronto. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / CANVA

El pasado sábado 17 de enero el Nevado de Colima ofreció un espectáculo a sus visitantes: se cubrió de nieve. A partir de ese momento, fueron muchos quienes realizaron un ruta para disfrutar de la postal invernal, aunque fue efímera. Ante eso, algunos se preguntan: ¿Cuándo volverá a vestirse de blanco?

Este martes 20 de enero, Protección Civil Jalisco informó que por la mañana se prevén lluvias ligeras en las regiones Costa Sierra Occidental, Lagunas, Valles, Centro y Norte, con posibles nieblas en zonas altas.

Por la tarde y noche se esperan lluvias moderadas a fuertes en gran parte del estado, iniciando en la costa y desplazándose hacia el noreste, acompañadas de un descenso en las temperaturas máximas, posible actividad eléctrica, así como condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Colima y oleaje de 2 a 3 m en las costas de Jalisco.

Es así como se sabe que este día podría favorecer a que el pico de Jalisco sea objeto de la segunda nevada de la temporada

Ayer, Protección Civil refirió que el Nevado de Colima seguía abierto al público, aunque no se registraba "presencia de nieve, únicamente algo de granizo en las zonas altas y en el área de picos".

Al mismo tiempo, pedían a la población mantener las medidas preventivas:

  • Abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas
  • Usar calzado apropiado para terreno irregular
  • Evitar acercarse a zonas de riesgo
  • Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades
  • Ante cualquier emergencia, comunícate de inmediato al 911

Pronóstico nacional

En la región Pacífico Centro, se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, siendo frío en zonas serranas de Michoacán, mismas que estarán acompañadas de heladas en zonas altas de Jalisco. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Nayarit, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; e intervalos de chubascos en Jalisco y Michoacán; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Colima. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en costas Jalisco, Colima y Michoacán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil

