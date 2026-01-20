¿Cuántos casos de sarampión se han detectado en Jalisco?

En la actualidad, Jalisco se encuentra entre los estados con mayor número de casos de sarampión a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa). Ante esta situación, se anunció una campaña intensiva de vacunación, principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), para cortar las cadenas de transmisión.

El secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que tan solo en las primeras semanas del 2026 se contabilizaron cerca de 350 contagios activos de la enfermedad.

De acuerdo con el funcionario, las festividades decembrinas, que se caracterizan por eventos masivos en lugares cerrados y con poca ventilación, además del periodo vacacional, fueron factores clave para el alza.

Hasta el pasado 18 de enero, en Jalisco se acumulaban alrededor de mil 20 casos de sarampión, de los cuales el 96 por ciento no contaba con esquema de vacunación completo.

El 80% de los pacientes se ubican en el Área Metropolitana de Guadalajara, siendo Tonalá el municipio que concentra la mayor cantidad de casos en la zona, seguido por Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, El Salto y Tlajomulco.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarampión es una infección viral que afecta principalmente a la población infantil. Se transmite a través de las gotitas que una persona contagiada genera al toser, estornudar o hablar.

Durante una época, el sarampión fue bastante frecuente, sin embargo, tras la implementación de la vacuna, la enfermedad se redujo drásticamente. Las personas que no están vacunadas o tienen un esquema de vacunación incompleto son más propensas a contraerla.

El sarampión causa un sarpullido con manchas rojas, que suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, para después extenderse al pecho, la espalda y, finalmente, hasta los pies.

Los síntomas incluyen:

Fiebre

Tos seca

Goteo nasal

Dolor de garganta

Ojos llorosos y enrojecidos (conjuntivitis)

Manchas blancas dentro de las mejillas

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Ante cualquier síntoma compatible con el sarampión, es importante contactar al médico antes de acudir directamente al consultorio o centro de salud, con el fin de evitar la propagación del virus.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

