El Superpeso se ha hecho presente en lo que va de 2026. Su cotización frente al dólar ha sido positiva, pero ¿Qué se espera de la divisa mexicana este año? Aquí el análisis de los expertos:

Ayer, el Superpeso mexicano arrebató terreno al dólar por sexta jornada consecutiva y se acerca al nivel que tenía en las elecciones que se celebraron a mediados de 2024 , cuyo resultado fue una amplia victoria de la actual residenta Claudia Sheinbaum Pardo y su partido, Morena.

El tipo de cambio se apreció el lunes 0.3% y acabó sobre 17.58 pesos por dólar, el cierre más fuerte de la moneda mexicana desde el 6 de junio de 2024 , tras la contienda electoral que se realizó el 2 de junio y que llevó la paridad a más de 17 unidades, desde un mínimo intradía de 16.26 que tocó en abril de ese año.

En lo que va de 2026, la divisa de México acumula una ganancia de 2.4% y se coloca como la segunda con mejor desempeño , sólo por detrás de la perteneciente a Colombia, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Estrategas de Banorte calculan que el peso seguirá beneficiándose de un dólar débil , las menores primas de riesgo, la diferencia de tasas de interés entre México y otros países, la dinámica favorable de la demanda externa y los fundamentales macroeconómicos estables.

Esperan que el tipo de cambio opere en promedio en 17.90 pesos por dólar durante 2026 , incluso alcanzando niveles cercanos a 17 en la primera mitad del año.

Sin embargo, anticipan niveles de 18 a 18.30 por dólar para el cierre de 2026, debido a una agenda geopolítica más retadora en el segundo semestre. Al menudeo, el dólar terminó ayer a la venta en 18.06 pesos en ventanillas de Banamex, cuatro centavos menos que el viernes.

¿Qué con los mercados y otros indicadores?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores subió el lunes 0.5% para finalizar sobre 67 mil 468 puntos, su mejor cierre de la historia. Entre las 35 empresas que integran el índice, 21 cerraron en terreno positivo. La mejor parte se la llevaron Grupo México, Becle y Peñoles, mientras que Orbia, Regional y Gentera sufrieron los peores retrocesos. Con este movimiento, el referente bursátil acumula una ganancia de 4.9% en lo que va de 2026.

El consenso prevé que el indicador accionario culmine el año sobre 69 mil 220 puntos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Sentimiento del Mercado que la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles aplicó del 6 al 13 de enero.

Entre 14 instituciones que respondieron, Apalache Análisis es la más optimista, al calcular un cierre de 72 mil 257 unidades, seguida de Kapital, con 72 mil 73, y Economatica, que prevé 71 mil 311 puntos.

Al arrancar la semana también destacó el oro, considerado el activo refugio por excelencia, al acercarse, por primera vez en la historia, a los 4 mil 700 dólares por onza.

En lo que va de 2026, el metal suma un avance de más de 8%, cuyas recientes ganancias se deben a la intensificación de riesgos geopolíticos y tensiones comerciales, explicaron analistas de Monex.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA