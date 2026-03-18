Requisitos de Vivienda para el Bienestar en Jalisco 2026: Guía completa para acceder a una

El programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia del gobierno federal que busca garantizar el acceso a un hogar digno y asequible a los sectores más vulnerables de la población, ya arrancó en Jalisco.

El día de ayer, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que las primeras viviendas que forman parte del programa social ya están listas y se encuentran en el municipio de El Salto.

Para acceder a ellas, las personas interesadas deberán cumplir con requisitos determinados y acudir al punto de venta habilitado para recibir orientación en el proceso.

¿Cuáles son los requisitos de Vivienda para el Bienestar en Jalisco?

El apoyo está dirigido a los trabajadores que cotizan en el instituto desde hace al menos seis meses. De acuerdo con la información brindada por el Infonavit, los derechohabientes deben ganar, como máximo, hasta dos salarios mínimos.

El salario mínimo vigente en Jalisco es de 315.04 pesos por jornada, lo que se traduce en una percepción mensual de 9 mil 582.47 pesos. Dos salarios mínimos en el estado equivalen a 19 mil 164.94 pesos.

Además, las personas interesadas no deberán contar con un crédito hipotecario activo.

En resumen, los requisitos son:

Tener al menos seis meses de antigüedad en su trabajo.

Ganar entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

No tener crédito hipotecario con el Instituto.

El Infonavit también subrayó la importancia de que los derechohabientes interesados en estas viviendas actualicen sus datos personales —como teléfono, correo electrónico y domicilio— en Mi Cuenta Infonavit o en los Centros de Servicio Infonavit, donde también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.

¿En dónde se hace el trámite para acceder a una vivienda del Bienestar en Jalisco?

El Infonavit puso en marcha un espacio de atención en el municipio de El Salto, con el objetivo de que las personas interesadas puedan conocer de primera mano las opciones disponibles, resolver dudas y recibir asesoría sobre el proceso para adquirir una de las viviendas del Bienestar.

El módulo se encuentra en el fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo IV, sobre el Libramiento Agua Blanca, a unos metros de Calzada del Trabajo.

El servicio se encuentra disponible desde ayer martes 17 de marzo, en un horario continuo de 9:00 a 19:00 horas todos los días de la semana.

Finalmente, el Infonavit reiteró que este programa tiene un enfoque social, orientado a facilitar el acceso a una vivienda digna para personas con ingresos bajos, promoviendo así mejores condiciones de vida y mayor equidad.

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MB

