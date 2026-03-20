Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio este viernes 20 de marzo.

En esta jornada, una playa tiene prohibido el ingreso recreativo por bandera roja, dos tienen advertencia de presencia de fauna marina nociva y el resto se encuentran aptas para el uso normal en la costa de Puerto Vallarta.

¿Cuál es la playa con bandera roja?

La etiqueta de bandera roja prohíbe al bañista nadar en el mar debido a que las condiciones del mismo pueden ser riesgosas para su salud. La playa con bandera roja es Playa del Holly la cual también tiene advertencia de presencia de fauna nociva.

Por otro lado, la otra playa con advertencia de presencia de animales silvestres potencialmente dañinos para los humanos es la Playa de Tomates.

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, recuerdan que cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado a las autoridades a través del número global de emergencia 911.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

Estado de banderas en Puerto Vallarta para este viernes 20 de marzo

ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta

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OB