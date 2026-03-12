Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y muchas madres, padres y estudiantes comienzan a preguntarse cuándo inicia el descanso en las escuelas de Jalisco. Sobre eso, y de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, ya se encuentran definidas las fechas del periodo de descanso para alumnos de nivel básico.

Los días libres con motivo de la Semana Santa y Pascua aplican para estudiantes del nivel preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas a la SEP.

¿Cuándo salen de vacaciones de Semana Santa 2026 en las escuelas de Jalisco?

El calendario escolar vigente, que como ya se mencionó aplica para todas las escuelas de educación básica en Jalisco, las vacaciones de Semana Santa 2026 comenzarán el lunes 30 de marzo.

El último día que los estudiantes irán a las escuelas será el viernes 27, por lo que a partir del lunes siguiente los alumnos suspenderán actividades académicas por dos semanas.

Las vacaciones se extenderán hasta el viernes 10 de abril de 2026, y los estudiantes deberán regresar el lunes 13 de ese mes para seguir con las clases, de cara a la recta final del ciclo escolar.

Habrá puente antes de Semana Santa 2026

El calendario de la SEP incluye un día festivo cercano a este periodo, y que las familias deben tomar en cuenta.

Dicho puente será el lunes 16 de marzo, cuando haya día feriado con motivo del natalicio de Benito Juárez, fecha que se recorre del día 21, y que junto con el sábado y domingo forma un puente largo o megapuente.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

El calendario oficial de la SEP establece que el fin de clases del ciclo escolar 2025-2026 será el miércoles 15 de julio de 2026 para los estudiantes de educación básica. A falta de cambios anunciados de manera oficial, ese día sería el mismo de la salida de las escuelas en Jalisco.

