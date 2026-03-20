El Banco del Bienestar, la institución financiera encargada de entregar el dinero de los programas sociales del gobierno federal, como pensiones y becas, está a punto de transformar su sistema con la incorporación de una función en su aplicación que permita a los usuarios realizar transferencias bancarias.

En su conferencia de prensa de este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se trabaja en la modernización de dicha app, con el objetivo de que a través de ella se puedan hacer transferencias interbancarias, pagos digitales y otras operaciones antes de que concluya el año.

De acuerdo con la Mandataria, se busca avanzar en la digitalización de la economía mexicana y apostar por la inclusión financiera.

¿Cuándo se podrían realizar transferencias con la aplicación del Banco del Bienestar?

Entrevistado durante el último día de actividades de la edición 89 de la Convención Bancaria, el director general del Banco del Bienestar dijo que prevén que, a partir del próximo mes de mayo, los tarjetahabientes puedan realizar transferencias con la aplicación.

El especialista en finanzas públicas señaló que aún se trabaja en los cambios que tendrá la aplicación, que, además de las transferencias, busca incorporar otros medios digitales de pago.

"Estamos muy avanzados. Pronto daremos a conocer la nueva app: transferencias, SPEI, CoDi y DiMo. Es un proceso gradual y la vamos a ir fortaleciendo", afirmó.

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De acuerdo con el directivo, a más tardar en mayo se tendría la nueva versión de la aplicación. Indicó, además, que se busca promover que la población deje de optar por el retiro de efectivo para que aumenten los pagos con tarjeta.

A más tardar en mayo se tendría la nueva versión de la aplicación. ESPECIAL/Banco del Bienestar/Canva

"La tendencia que hemos visto es que las personas beneficiarias dejan cada vez más tiempo su dinero en el banco y lo usan menos en efectivo, más en tarjetas. Hay una variabilidad entre los diferentes programas. Los jóvenes que son beneficiarios del programa de becas tienen mayor transaccionalidad digital, pagan más con su tarjeta. Los adultos mayores, por la misma dinámica que tienen, retiran más su dinero", dijo.

La digitalización del Banco del Bienestar forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para reducir el uso de efectivo en la economía, por lo que también se busca implementar pagos digitales en autopistas y gasolineras.

Uso de transferencias electrónicas crece en México, pero el efectivo domina

De acuerdo con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), el uso de transferencias electrónicas sigue creciendo en el país, pues el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesó más de 7 mil 300 millones de operaciones por casi 600 billones de pesos en 2025.

Sin embargo, para Emilio Romano, presidente de la ABM, los nuevos modelos de banca digital permiten innovar, pero alertó que el efectivo sigue dominando. Añadió que la banca trabaja con Banxico para simplificar pagos digitales e impulsar los sistemas CoDi y DiMo.

Con información de SUN y EFE

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MB

