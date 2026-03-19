La tarifa del transporte público en Jalisco subirá a partir del próximo 1 de abril; sin embargo, en un municipio del estado, el costo por pasaje será de 10 pesos, un precio menor a la tarifa general de 11 pesos autorizada.

A inicios de este mes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ajustó el incremento de la tarifa a 14 pesos anunciada en diciembre de 2025, garantizando que todos los usuarios pagarán 11 pesos, sin importar el método de pago que utilicen.

Para los estudiantes y otros grupos vulnerables, el costo por viaje se mantendrá en 5 pesos; además, se garantizó la permanencia de los apoyos sociales para el transporte público.

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Lemus Navarro indicó que el aumento a 11 pesos a la tarifa del transporte público será el único durante su administración, la cual llegará a su fin en 2030.

¿En qué municipio de Jalisco el transporte público costará 10 pesos?

Esta semana, el gobierno de Jalisco anunció que la tarifa máxima de transporte público en el municipio de Lagos de Moreno será de 10 pesos durante este año. Esto fue acordado por la Secretaría de Transporte Público (Setran), en coordinación con transportistas y autoridades municipales.

Para los estudiantes de todas las escuelas públicas y privadas, desde el nivel básico hasta el superior, la tarifa será de 5 pesos, conforme a lo anunciado por el gobernador del estado.

De acuerdo con las autoridades, este acuerdo beneficiará a más de 24 mil usuarios de transporte público en Lagos de Moreno.

Asimismo, se anunció que, como parte del compromiso de mejorar el servicio, se incorporarán cinco nuevos autobuses en el primer cuatrimestre de este año, que se sumarán a la flota de unidades que cubren las rutas de transporte en el municipio.

También se tendrán diez unidades adicionales, que llegarán en el segundo semestre del año para ampliar la cobertura del servicio en las colonias de la periferia.

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MB

