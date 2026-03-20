La zona que desde hace poco más de una década fue apodada como el "Chernóbil" de Tlajomulco volverá a ser habitada, luego de que el área fuera recuperada con una inversión del municipio, la federación y la iniciativa privada, con el objetivo de ofrecer viviendas dignas y asequibles. En este contexto, aquí te contamos cuánto cuesta adquirir una.

El día de ayer, autoridades de Tlajomulco llevaron a cabo la inauguración de Arbolada del Mirador, el primer fraccionamiento que forma parte de los procesos de recuperación en este municipio que, según el Inegi, ocupa el primer lugar en vivienda abandonada en el país, con alrededor de 77 mil unidades habitacionales deshabitadas.

¿Cómo surgió el "Chernóbil" de Tlajomulco?

El "Chernóbil" de Jalisco encuentra su origen en la década de los 2000, cuando el modelo de vivienda masiva impulsado a nivel federal generó la construcción acelerada de fraccionamientos en distintas regiones del país, muchas veces sin la planeación urbana suficiente.

El desarrollo de Lomas del Mirador comenzó en 2008 en la Zona Valles del municipio, con el objetivo de convertirse en una opción de vivienda accesible para la ciudadanía.

Dicho proyecto contemplaba 15 etapas de edificación progresiva; sin embargo, la última no logró concluirse. La desarrolladora "Homex" detuvo las obras y, posteriormente, se declaró en bancarrota.

Así luce ahora la zona conocida popularmente como el "Chernóbil" de Tlajomulco. ESPECIAL

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Esta situación provocó que un número significativo de viviendas quedara en obra negra, sin servicios básicos y sin certeza jurídica.

De este modo, del año 2012 al 2020 el complejo estuvo abandonado. Durante este tiempo, influencers y curiosos se acercaban a documentar la zona que, debido a su imagen, se ganó el apodo del "Chernóbil" de México.

El gran número de viviendas sin habitar contrastaba con la persistente demanda de espacios habitacionales. En este escenario, en años recientes el gobierno de Tlajomulco impulsó un plan integral de recuperación de vivienda, en coordinación con el gobierno federal, el Infonavit y la iniciativa privada.

Este es el precio de las viviendas del "Chernóbil" de Tlajomulco

La etapa 15 del desarrollo volvió a levantarse y el proyecto fue resignificado bajo el nombre de "Arbolada del Mirador".

En esta primera etapa de intervención, se obtuvo como resultado la recuperación de 800 unidades habitacionales listas para su venta y entrega, mientras que otras 800 quedan pendientes de rehabilitación.

El gobierno de Tlajomulco impulsó un plan integral de recuperación de vivienda, en coordinación con el gobierno federal, el Infonavit y la iniciativa privada. ESPECIAL

El precio de estas viviendas no superará el millón de pesos, ya que busca ajustarse al proyecto nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ana Isabel Macías se convirtió en una de las primeras habitantes de Arbolada del Mirador, luego de que el día de ayer recibiera las llaves de su nuevo hogar.

La mujer refirió que la vivienda que adquirió tendrá un costo aproximado de 700 mil pesos, el cual podrá cubrir con mensualidades de menos de 2 mil 500 pesos, durante un periodo de entre 15 y 30 años, según sus posibilidades de pago.

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MB

