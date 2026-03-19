Beca Benito Juárez lo hace oficial; habrá PAGO DOBLE en abril de 2026

Las autoridades de los programas sociales del Gobierno federal confirmaron que los derechohabientes de la Beca Benito Juárez para educación media superior y de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior recibirán un pago doble en el mes de abril.El pago doble corresponderá al del bimestre pasado (enero-febrero) y al del presente (marzo-abril), debido a que los beneficiarios no recibieron el primer pago del año.El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, explicó que el pago de los dos primeros meses del año se juntó luego de completarse la carga de matrícula en los subsistemas educativos y su validación.La Beca Universal Benito Juárez entrega pagos de mil 900 pesos cada bimestre del año, a excepción de los meses de julio y agosto debido al periodo vacacional. Esto quiere decir que, en abril, los estudiantes de bachillerato recibirán un pago de 3 mil 800 pesos.Por otro lado, el monto del apoyo bimestral de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos, por lo que, en abril, los estudiantes recibirán 11 mil 600 pesos.Como es habitual, el Banco del Bienestar será la institución financiera encargada de entregar los recursos a través de depósitos en las tarjetas bancarias de los beneficiarios.Al anunciar la dispersión de recursos de las Becas del Bienestar el próximo mes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que las fechas de pago serán dadas a conocer próximamente. Cada ciclo escolar, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es la encargada de incorporar a nuevos beneficiarios al programa, por lo que se recomienda estar al pendiente de sus redes para conocer las fechas del próximo registro.Del mismo modo, se recomienda estar atento a las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para conocer las fechas de la próxima convocatoria.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB