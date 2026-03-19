Beca Benito Juárez lo hace oficial; habrá PAGO DOBLE en abril de 2026

Las autoridades de los programas sociales del Gobierno federal confirmaron que los derechohabientes de la Beca Benito Juárez para educación media superior y de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior recibirán un pago doble en el mes de abril.

El pago doble corresponderá al del bimestre pasado (enero-febrero) y al del presente (marzo-abril), debido a que los beneficiarios no recibieron el primer pago del año.

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, explicó que el pago de los dos primeros meses del año se juntó luego de completarse la carga de matrícula en los subsistemas educativos y su validación.

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¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez en abril?

La Beca Universal Benito Juárez entrega pagos de mil 900 pesos cada bimestre del año, a excepción de los meses de julio y agosto debido al periodo vacacional. Esto quiere decir que, en abril, los estudiantes de bachillerato recibirán un pago de 3 mil 800 pesos.

Por otro lado, el monto del apoyo bimestral de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es de 5 mil 800 pesos, por lo que, en abril, los estudiantes recibirán 11 mil 600 pesos.

Como es habitual, el Banco del Bienestar será la institución financiera encargada de entregar los recursos a través de depósitos en las tarjetas bancarias de los beneficiarios.

Al anunciar la dispersión de recursos de las Becas del Bienestar el próximo mes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que las fechas de pago serán dadas a conocer próximamente .

Las fechas del pago doble de las becas Benito Juárez serán dadas a conocer próximamente. ESPECIAL/Programas para el Bienestar

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior?

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

Cada ciclo escolar, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es la encargada de incorporar a nuevos beneficiarios al programa, por lo que se recomienda estar al pendiente de sus redes para conocer las fechas del próximo registro.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención; en este segundo caso, se debe cumplir alguna de estas dos condiciones:

Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. Tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

Del mismo modo, se recomienda estar atento a las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para conocer las fechas de la próxima convocatoria.

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MB

