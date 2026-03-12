La prórroga concedida por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco para que los automovilistas en el estado realicen la sustitución gratuita de placas concluirá este mes de marzo.

En diciembre de 2025, ante la alta demanda registrada en el trámite, atribuida principalmente a los contribuyentes rezagados, las autoridades anunciaron un plazo de tres meses para llevar a cabo el proceso.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

El 31 de marzo de 2026 es el último día para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco, ya que es la fecha en la que vence la prórroga.

De acuerdo con la dependencia, la prórroga aplica para quienes hayan pagado su refrendo en el 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otro trámite que implique la modificación del registro. Se debe seguir el orden establecido en el nuevo calendario por terminación de placa .

Debido a que el comprobante de la verificación vehicular (aprobada o no aprobada) es un requisito para el canje, las citas para la prueba pueden agendarse en cualquier fecha dentro de estos meses para los automovilistas rezagados en el Paquetazo 3x1 2025, sin importar la terminación de placas.

La cita debe agendarse en el portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora .

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas gratuito?

En la oficina, las y los contribuyentes deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos—, también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular (aprobada o no).

Las personas que no realizaron el pago de su refrendo vehicular en 2025 y que estén obligadas a sustituir sus láminas deberán cubrir en 2026 el costo de la dotación de placas, que asciende a 2 mil 500 pesos.

MB