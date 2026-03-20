La Secretaría de Salud Jalisco descartó, por ahora, la posibilidad de emitir una alerta epidemiológica o sanitaria ante los reportes de agua turbia en la red del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) "al no existir condiciones sanitarias que lo justifiquen" y debido a que, conforme a la normativa nacional, este tipo de declaratorias deben evaluarse en coordinación con autoridades federales.

Así lo afirmó el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien explicó que, por el momento, no se ha registrado un incremento en enfermedades gastrointestinales y no se tiene el dato de que estas hubieran aumentado por casos de "agua sucia" proveniente del Siapa. Estas situaciones no obligan a tomar una decisión de esa naturaleza, además de que la atribución de la alerta sanitaria recae en instancias federales como el Consejo de Salubridad General.

"No tenemos, por ejemplo, incremento de enfermedad gastrointestinal que nos obligue a la toma de una decisión de esta naturaleza. Esto necesariamente tiene que verse de forma coordinada con la federación, porque, de acuerdo a la Ley General de Salud, la entidad que puede dictar una alerta epidemiológica en México es el Consejo de Salubridad General, y no existe condición epidemiológica para el dictado de una alerta de esta naturaleza", insistió el secretario.

No obstante, recomiendan tomar precauciones

Sin embargo, pese a descartarse la emisión de una alerta sanitaria al momento, Pérez Gómez sí reiteró las recomendaciones generales a la población ante posibles anomalías en el agua, particularmente cuando se detecte que esta es turbia, tiene coloración o presencia de sedimentos en el suministro domiciliario.

"El agua potable de México no es para beberse, no es bebible ni aquí, ni en Ciudad de México, ni en Veracruz, en ningún lado. Pero, si se identifica sedimento, lo recomendable es no utilizarla. Por ejemplo, para el cepillado dental, pues sabemos que no debemos tomarla, que es solo para enjuagarse. El Siapa ha manifestado que los principales hallazgos en algunas de las colonias han sido sedimentos, que probablemente son producto de contaminación de la red en algunos de los puntos", explicó Pérez Gómez.

Respecto a los monitoreos realizados por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), organismo a cargo de la Secretaría de Salud, anunciados el pasado 10 de marzo, el secretario señaló que, hasta ahora, "los análisis no han arrojado hallazgos fuera de los parámetros permisibles en términos generales", tanto en las tomas de plantas potabilizadoras como en tomas domiciliarias.

"En los monitoreos que ha hecho Coprisjal se han encontrado dentro de parámetros permisibles; tanto los niveles, por ejemplo, de coliformes, que lo ideal es que no haya, pero sí existe un rango permisible, porque de nuevo, el agua potable en México no es para consumirse a través de la vía oral-gastrointestinal", señaló.

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El único hallazgo fuera de lo normal ha sido la concentración de cloro en el agua

"Por otro lado, dentro del monitoreo de las plantas potabilizadoras, lo que se encontró hace aproximadamente 15 días fue incremento en la concentración de cloro, porque recordemos que esa agua es clorada. Y en algunos monitoreos que hizo en tomas domiciliarias, se encontraron ya niveles normales de cloro. En 29 muestras en redes municipales se encontraron niveles normales de cloro. No hay ningún otro hallazgo", afirmó el secretario de Salud.

En este mismo sentido, el funcionario agregó que la cloración es un proceso clave para evitar la proliferación de bacterias, y que, si bien en algunos puntos se detectaron niveles superiores a lo habitual, estos no representan un riesgo significativo salvo en concentraciones extremas.

"En plantas potabilizadoras, el único hallazgo fue concentración de cloro arriba del normal; no es lo ideal, pero tampoco representa un riesgo mayor; solo que la concentración fuera extremadamente alta representaría un riesgo para la piel o la conjuntiva, pero la cloración es con el propósito de evitar la proliferación de coliformes", dijo.

Por último, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco hizo un llamado a las y los académicos de la Universidad de Guadalajara que presentaron sus propios estudios esta misma semana, a que se pueda trabajar en conjunto para compartir los análisis que difundieron, a fin de contrastar resultados y ampliar la evaluación técnica sobre la calidad del agua.

"Estamos invitando a los investigadores para que en una mesa de trabajo veamos, por ejemplo, de dónde fueron hechas las muestras, los hallazgos, qué hallazgos físico-químicos, respecto a cloración, concentración de flúor, metales pesados y microbiológicos, pero también de dónde se tomaron las muestras, para actuar nosotros también. Estamos plenamente abiertos a colaborar con ellos", finalizó Pérez Gómez.

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OB