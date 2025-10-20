Dos personas señaladas en una nueva modalidad de extorsión, fueron detenidas e imputadas para investigarlas por los delitos de extorsión, lesiones y amenazas, luego de los trabajos realizados por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

Tras identificar la que pudiera ser una nueva modalidad de extorsión, en la que al menos dos personas se inscriben o ingresan a algún negocio, cono gimnasios, academias o escuelas, se ganan la confianza de las personas dueñas y luego crean conflictos para después amenazar con denunciar ante distintas instancias, fueron capturados Jennifer Adriana "N" y Fernando Trinidad "N".

De las investigaciones se desprende que el pasado 12 de octubre, los detenidos habrían participado en una agresión ocurrida afuera de una plaza comercial ubicada en la avenida 16 de Septiembre, en el centro de Guadalajara. Ahí, se presume que Jennifer Adriana "N", tras un desacuerdo, agredió a golpes a una vendedora. Posteriormente, Fernando Trinidad "N", quien acompañaba a la presunta agresora, habría realizado amenazas de muerte a la víctima, relató la Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado.

Horas más tarde, la dueña del local habría recibido distintas llamadas y mensajes por parte de ambos imputados, solicitando una suma de dinero para retirar una supuesta denuncia interpuesta y evitar que cerraran su negocio.

Al denunciar la posible extorsión, Policías de Investigación de la Vicefiscalía lograron aprehender a ambos señalados el pasado 15 de octubre, señaló la dependencia.

Al llevarlos ante un Juzgado de Control, se determinó la prisión preventiva oficiosa para ambos por la duplicidad del término constitucional, por lo que mañana, 21 de octubre, se realizará la audiencia donde se decidirá si se vinculan a proceso.

Mientras tanto, la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios realizó el pasado 17 de octubre dos cateos en fincas de Guadalajara para continuar con las indagatorias: uno en la colonia La Federacha y otro en Jardines de Alcalde.

En dichos cateos se aseguraron diversos indicios por parte de la Fiscalía del Estado con el apoyo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre ellos aparatos electrónicos, un arma de fuego, una navaja, documentos a nombre de las personas imputadas y distintos documentos falsos y plantillas con logos del Instituto de Justicia Alternativa, de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por último, la Fiscalía del Estado hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los casos similares si ha sido víctima de ellos o tiene información al respecto, por lo que pueden acudir a las instalaciones ubicadas en la calle 14, Zona Industrial, en Guadalajara. Del mismo modo, reitera que continuará con las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos y deslindar las responsabilidades.

