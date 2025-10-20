Astros de Jalisco inicia con derrota en la Final de Zona de la LNBP

En un duelo cargado de emociones y disputado, los Astros de Jalisco no lograron ser certeros a la hora de encestar y cayeron por una pizarra de 74-91 ante los Diablos Rojos del México en el primer juego de la Final de Zona de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

El equipo jalisciense sufrió para poder hacerse presente en el marcador. Desde el inicio del encuentro, los visitantes tomaron la ventaja sin ningún inconveniente y tuvieron una ventaja de hasta nueve puntos. Mientras que, los Astros lograron encestar sus primeros dos puntos, luego de diez minutos de haber comenzado el compromiso, una señal clara de la desconcentración por parte de los locales.

Para el segundo cuarto, los Astros intentaron revertir la situación y, para los primeros minutos, pudieron darle la vuelta a la pizarra, pero la superioridad les duró muy poco ante la clara contundencia que mostraron los Diablos. Para el descanso de medio tiempo, el cuadro capitalino se llevó el resultado momentáneo a su favor por 38-40.

De regreso al tercer episodio, los comandados por Iván Déniz intentaron poner la balanza de su lado, pero sus propios errores e imprecisiones al momento de buscar el enceste, los condenó de perder la oportunidad de reivindicarse. Por su lado, la escuadra escarlata se mostró fina al momento de los tiros de tres puntos, vía por la cual dieron cátedra de eficacia para imponer una diferencia significativa de puntos.

En la recta final del partido, los Astros volvieron a la carga y su principal arma fueron las faltas provocadas antes de sacar el tiro. Sin embargo, no fue suficiente para arrebatarle el triunfo a los Diablos, los cuales mantuvieron el ritmo a la hora de atacar y su sólida defensa fue factor para que Jalisco se viera frustrado en el comienzo de la serie de la Final de Zona.

Antes de que se muden las acciones a Ciudad de México, los Astros tendrán una oportunidad para igualar la serie en el segundo juego que se disputará este martes 21 de octubre a las 20:15 horas en el inmueble de Ávila Camacho.

SV