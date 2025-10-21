Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 21 de octubre informa que estará con muy nuboso con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

