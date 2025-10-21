Lemus responde a Riva Palacio

La detención de hace una semana de Nazario Ramírez “N”, secretario del Frente Transportista de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), filial de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la central obrera más importante del país, por parte del gobierno federal acusado de tener vínculos con el cartel nueva generación, se volvió a colocar ayer en el centro de la opinión pública.

Esto luego de que el columnista de EL INFORMADOR y de El Financiero, Raymundo Riva Palacio, publicara que el Gobierno de Estados Unidos investiga al gobernador Pablo Lemus Navarro, por haber recibido dinero para su campaña de esta organización criminal a través del líder sindical detenido.

Como lo comenté ayer aquí, Nazario aprovechaba su posición en la FTJ para relacionarse con la clase política y gubernamental de Jalisco y de Puebla. Presumía en sus redes sociales fotografías con funcionarios públicos, alcaldes y alcaldesas de esas dos entidades, incluidos los gobernadores Lemus, y Alejandro Armenta, de Puebla.

De esta fotografía el propio Lemus habló la semana pasada, al señalar que sólo había coincidido con él en varios eventos públicos, pero nunca tuvo una relación de amistad con el dirigente obrero detenido el martes pasado en Jardines del Bosque, en el municipio de Guadalajara.

Ayer Lemus rechazó igual la versión difundida por Riva Palacio en sus redes sociales: “Mientras nosotros seguimos recorriendo Jalisco y el reconocimiento a nuestro trabajo sigue creciendo, hay gente preocupada en la CDMX que escribe calumnias sobre nosotros; buscan desprestigiar nuestro trabajo con puras difamaciones, una guerra sucia absurda y sin sustento. En Jalisco nos conocen desde hace varias décadas, saben que somos gente de trabajo, buena, honesta y que sabemos dar resultados Al Estilo Jalisco”, escribió.

El que también salió a defender al mandatario fue su secretario de Gobierno, Salvador Zamora, quien señaló que el que nada debe nada teme, por lo que atenderán eventualmente cualquier investigación del gobierno mexicano o estadounidense. Descartó que las fotografías que Nazario “N” exhibe con distintos personajes de la política y gobierno de Jalisco, no son prueba de ningún vínculo con grupos de la delincuencia organizada.

Además de la columna de Riva Palacio, ayer empezó a circular también un video del llamado “Frente Teocaltiche” donde una mujer acompañada de una veintena de personas cubiertas del rostros con cubre bocas y gorras, pide la intervención del Gobierno federal para investigar al Gobierno de Jalisco, por los presuntos abusos de la Policía Estatal, y advierten que el 70 por ciento de la población de ese municipio y el vecino de Villa Hidalgo, están listos “para levantarse en armas” si no se atienden sus demandas.

Este amago viene a seis meses de que Lemus prometió pacificar Teocaltiche en 45 días.