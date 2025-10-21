PRI Jalisco viajará a la Cámara de Diputados para exigir un presupuesto justo para el Estado

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, anunció este martes que, desde el PRI Jalisco, se impulsarán acciones para exigir a las y los diputados de Jalisco en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que alcen la voz por la demanda de un presupuesto "que haga justicia a Jalisco", ya que, según lo establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, se ha desatendido a la Entidad dejándolo sin proyectos que le beneficien directamente y sin que este sea equivalente a lo que el Estado le aporta.

Ante ello, dijo, es que una comitiva de presidentes municipales, legisladores locales y dirigentes del partido acudirá a la Cámara el próximo miércoles para exigir un presupuesto federal justo, ante lo que calificó como un nuevo desprecio del Gobierno federal hacia Jalisco.

La dirigente priista aseguró que la deuda pública se ha convertido en la segunda fuente de ingresos del País, lo que representa un riesgo para las finanzas nacionales, y recordó que Morena ha duplicado la deuda nacional sin que existan obras ni proyectos que lo justifiquen. "Hoy, Morena, su segunda fuente de ingresos es la deuda pública. Las mexicanas y los mexicanos tendremos que pagar una deuda de 20 billones de pesos, el doble de la que ya existía. Y cuando alguien adquiere una deuda, esa deuda debe verse reflejada en proyectos de inversión, en desarrollo, en atención a los municipios y en seguridad. Nada de eso se ha visto reflejado", afirmó en rueda de prensa.

"El presupuesto en la miscelánea fiscal que acaba de presentar Morena, y que ya aprobó en torno a la Ley de Ingresos, es risorio, y es risorio por varias razones", dijo. "Primero, porque disfrazado de temas de salud y demás aumentan los supuestos de este país, cuando el compromiso de Morena había sido claro: no aumentar un solo centavo a los impuestos que pagamos las familias mexicanas", añadió la dirigente estatal.

Haro Ramírez cuestionó que, a pesar del esfuerzo económico de las y los jaliscienses, el Estado recibe "muy poco" a cambio del Gobierno federal: "De cada 100 pesos que tiene este país, ocho los aportamos los jaliscienses. Nuestro sudor, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso mantienen en gran medida a este País. Y, sin embargo, en este presupuesto Jalisco sólo recibirá dos pesos de regreso", comentó la dirigente estatal.

De acuerdo con la presidenta del PRI Jalisco, el presupuesto para Jalisco en el ejercicio fiscal de 2026 se prevé en un monto de 153 mil millones de pesos, "una cifra que no representa ni siquiera un aumento inflacionario respecto al año anterior", considerando que para este 2025 fue de 149 mil millones.

La dirigente estatal además hizo una comparación directa entre Jalisco y Tabasco, señalando un trato desigual en la asignación de recursos. "Tabasco va a recibir casi 40 veces más dinero que Jalisco. Mientras aquí se proyectan tres mil 464 millones de pesos en inversión, Tabasco recibirá 133 mil millones. Por cada peso que va a recibir Jalisco, Tabasco recibirá 38", lamentó Haro Ramírez.

También advirtió recortes en sectores clave, como la educación y la asistencia social. "Casi 2% menos a la nómina de los maestros, 4% menos a infraestructura social y 51% menos al presupuesto que tiene que ver con asistencia social. No identificamos en el presupuesto federal un solo proyecto relevante para nuestro estado, ni un solo proyecto de inversión real".

En materia de infraestructura, Haro subrayó la desigualdad en la distribución de recursos. "A Jalisco ni siquiera se le van a destinar 800 millones de pesos para carreteras, cuando el estado aporta el 8% del PIB nacional. Jalisco debería recibir al menos mil 600 millones de pesos", señaló.

Según dijo, el estado requiere cerca de 10 mil millones de pesos para infraestructura carretera y 40 mil millones para resolver los problemas de abasto e infraestructura hidráulica. "Cero pesos. Jalisco ni siquiera está contemplado en el plan hídrico nacional", afirmó Haro Ramírez.

"Siendo Jalisco el gigante agroalimentario, el estado que más genera inversión y empleo, ¿éste es el trato que le da el Gobierno federal?", cuestionó.

La líder priista mostró una comparativa entre el último año del sexenio priista y el presupuesto proyectado para 2026, destacando una reducción significativa en sectores estratégicos. "En educación, en 2018, Jalisco recibió 10 mil 500 millones de pesos; el próximo año se prevé que reciba sólo 4 mil 896 millones. En medio ambiente, pasamos de 2 mil 617 millones a apenas mil 14 millones".

"Exigimos al Gobierno federal que le dé un trato justo a Jalisco, y que respete a este estado. Jalisco no sólo es símbolo de identidad nacional; somos un estado pujante, de gente trabajadora. Ya estuvo bueno de que los gobiernos de Morena desprecien en el presupuesto a más de 8 millones de jaliscienses", sostuvo.

En este sentido es que, anunció Haro Ramírez, la comitiva estatal viajará el próximo miércoles a la Cámara de Diputados, donde entregarán una carta a cada uno de los 33 legisladores federales de Jalisco para solicitar la reasignación de al menos 20 mil millones de pesos adicionales al presupuesto del estado. "Apelamos al buen ejercicio de la política y a la construcción de acuerdos. Pedimos la reasignación de 20 mil millones de pesos para que el presupuesto de Jalisco llegue, al menos, a 173 mil millones y se atiendan los mínimos indispensables en cada uno de los municipios", concluyó.

Por otra parte, la presidenta priista adelantó que además presentarán un amparo colectivo junto con los municipios de la ribera de Chapala, en oposición a cualquier intento de extracción de agua del lago y en referencia al tema de la Presa Solís hacia León, que dejaría sin escurrimientos al Lago, y por lo cual acudirán también al Senado de la República. "No se puede pensar en extraer una sola gota de agua de Chapala. Es violatorio a un decreto priista que data de 2014, y además, Jalisco no está contemplado en el plan hídrico nacional. Vamos a echar para atrás ese plan", afirmó.

Destacan la falta de presupuesto y desatención a municipios

Durante la rueda de prensa el presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles, expresó su respaldo a la postura del PRI Jalisco y urgió a que el presupuesto federal contemple recursos suficientes para fortalecer a los municipios del Estado, recordando además que el 20% de los 125 municipios de Jalisco son gobernados por el PRI, con alcaldes y alcaldesas "trabajadores, comprometidos con sus ciudadanos y con el desarrollo regional".

"Nosotros como presidentes municipales somos el primer eslabón en la cadena de comunicación con los ciudadanos, y los ciudadanos solamente buscan una solución, una respuesta, un resultado. Lamentablemente, por la falta de estos 20 mil millones de pesos que acaba de expresar nuestra presidenta del partido, esos recursos no llegan a los municipios", afirmó el alcalde.

Robles advirtió que las regiones del interior del estado se encuentran abandonadas por la falta de inversión federal, y que "es importante que la ciudadanía conozca las carencias, la falta de recursos, de apoyos directos, de inversión económica en las regiones", las cuales, "se deben en gran medida a la falta de recursos que se han dejado de otorgar desde la federación a partir de fondos que han sido eliminados en las administraciones de Morena".

"Desde esta tribuna hacemos un llamado para que se considere el valor que tiene Jalisco ante la Federación y que esos recursos puedan llegar a cada uno de los 125 municipios", dijo.

Por último, el munícipe instó a las y los 33 diputados federales de Jalisco a unir esfuerzos y gestionar resultados favorables "de manera pacífica y siempre apegados al diálogo".

El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles. ESPECIAL/ PRI JALISCO.

La diputada local María del Refugio "Cuquis" Camarena apoyó el que, desde la desaparición de fondos federales, por ejemplo, en materia de seguridad municipal, se ha dejado a los ayuntamientos del Estado "en una situación de vulnerabilidad ante el aumento de la violencia", y afirmó que la llegada de Morena al poder significó la eliminación de programas clave como el Subsemun y el Fortaseg (fondos destinados a las policías municipales), que antes permitían fortalecer a las corporaciones locales y generar empleo en las comunidades, mismos que fueron redirigidos a la operación de la Guardia Nacional.

"Así no se puede, porque hoy nuestras presidentas y presidentes municipales pareciera que están solos ante la crisis más brutal que está enfrentando este país", afirmó la legisladora.

Cuquis Camarena explicó que el replanteamiento presupuestal que impulsa el PRI busca reasignar 20 mil millones de pesos adicionales para Jalisco, con el fin de atender prioridades sociales y de seguridad. "Estamos proponiendo que en el Congreso los diputados y las diputadas federales del PRI, y de todas las fracciones parlamentarias, trabajen en favor de un presupuesto que contribuya a la paz. Para vivir en paz hay que hacer muchas cosas, hay que apostarle a la educación, a la seguridad, al empleo y al desarrollo", dijo.

Camarena insistió en que su partido mantiene disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, por lo que, con esta visita a la Cámara de Diputados, se busca hablar y construir. "Nosotros no somos unos opositodos. Creemos que ante las diferencias ideológicas y políticas, debe prevalecer el consenso, y el PRI es maestro en construir consensos. El PRI tuvo mayorías absolutas, pero había diálogo. Hoy los que son gobierno deberían entender que ante el disenso es necesario el consenso, y que ante la pluralidad de opiniones es fundamental hacer política. El PRI se pinta solo para hacer política, la entendemos, y estamos puestos", afirmó.

Por último, ante dichas "injusticias" presupuestales, la legisladora instó a la ciudadanía a involucrarse y exigir a sus representantes federales que defiendan a Jalisco en la discusión presupuestal: "Hacemos un llamado a la sociedad jalisciense: mándenles un mensaje, llámenles, escríbanles a sus legisladores federales y exíjanles. Ellos son empleados de la gente, y deben garantizar que haya más recursos para Jalisco", finalizó Cuquis Camarena.

La diputada local María del Refugio "Cuquis" Camarena. ESPECIAL/ PRI JALISCO.

SV