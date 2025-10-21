Con el propósito de promover la comercialización de la artesanía jalisciense y las tradiciones que nos unen como mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través de su Dirección de Fomento Artesanal, presentó la iniciativa "Rosca y Tradición".

El proyecto continuará con el posicionamiento de las artesanas y artesanos de Jalisco a través de estrategias de exposición, comercialización y vinculación con panaderías, lo que les permitirá mostrar su talento e incrementar las ventas de sus piezas.

A través de "Rosca y Tradición", se apuesta a que, dentro de las tradicionales roscas del próximo Día de Reyes, los Niños Dios y otros símbolos religiosos de plástico sean sustituidos por piezas artesanales únicas, elaboradas en tres técnicas: cerámica de alta temperatura, barro esmaltado libre de plomo y barro bruñido.

Este año serán 12 las artesanas y artesanos, originarios de municipios como Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara, quienes participarán en "Rosca y Tradición". Fueron seleccionados a través de una invitación pública cerrada en agosto.

La invitación para las panaderías que quieran sumarse a esta iniciativa y adquirir piezas artesanales se encuentra abierta. Con ello, podrán ofrecer un producto único y con valor agregado, que apoya a la economía local y fomenta el consumo responsable.

Quienes deseen consultar el catálogo podrán hacerlo en la página web de la Sedeco.

Los pedidos podrán realizarse a partir de hoy, al correo: paulina.santoyo@jalisco.gob.mx.

Aunque no hay una fecha de cierre definida para que las panaderías hagan sus pedidos de piezas artesanales, se recomienda realizarlo lo más pronto posible, ya que los modelos estarán sujetos a disponibilidad.

Con "Rosca y Tradición", además de promover una alternativa más sostenible, la iniciativa reconoce, visibiliza y valora el trabajo de las artesanas y artesanos, generando nuevas oportunidades para la proyección de sus técnicas y la venta de sus piezas.

La iniciativa refleja el compromiso constante del Gobierno de Jalisco por implementar acciones concretas que impulsen espacios de vinculación comercial para el sector artesanal, reconociéndolo como un pilar fundamental de la identidad y la economía estatal.

Proyectos como "Rosca y Tradición" abonan al esfuerzo por crear puentes entre los creadores tradicionales y las panaderías, garantizando que el invaluable legado cultural de las artesanas y artesanos jaliscienses no solo se preserve, sino que crezca y brinde más oportunidades para el sector.

CORTESÍA/ Sedeco.

Para saber más

El catálogo con las piezas artesanales disponibles para las panaderías que deseen incluirlas dentro de las Roscas de Reyes puede consultarse en: gobjal.mx/CatalogoRoscaYTradicion25

La invitación pública completa puede encontrarse en la página web de la Sedeco, en el apartado de Programas y Convocatorias: https://sedeco.jalisco.gob.mx/programas-y-convocatorias/programas-2025/rosca-y-tradicion-2025

Quienes deseen realizar un pedido pueden escribir al correo electrónico: paulina.santoyo@jalisco.gob.mx

SV