El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que la Línea 3 de Mi Tren extenderá su horario hasta la 1:00 am del 22 de octubre al 9 de noviembre con motivo de que las y los ciudadanos puedan llegar seguros a sus casas tras asistir al parque temático Calaverandia.Recuerda que Calaverandia, se encuentra ubicado en el Parque Ávila Camacho, a unos pasos de la estación Plaza Patria de la Línea 3 del Tren Ligero, por ello te recomendamos hacer uso de este transporte durante tu visita. Calaverandia, se trata de un parque temático inspirado en el Día de Muertos, que abrirá sus puertas del 22 de octubre al 9 de noviembre en Guadalajara.Entre sus principales atracciones se encuentra un espectáculo multimedia 4D, el Gran Altar de 15 metros de altura, El Inframundo, El Cementerio y nuevas zonas interactivas.Para mayor información y compra de boletos ingresa a este link: https://www.alteaemotions.com/calaverandia.php