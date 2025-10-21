El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que la Línea 3 de Mi Tren extenderá su horario hasta la 1:00 am del 22 de octubre al 9 de noviembre con motivo de que las y los ciudadanos puedan llegar seguros a sus casas tras asistir al parque temático Calaverandia.

Recuerda que Calaverandia, se encuentra ubicado en el Parque Ávila Camacho, a unos pasos de la estación Plaza Patria de la Línea 3 del Tren Ligero, por ello te recomendamos hacer uso de este transporte durante tu visita.

CORTESÍA/ Calaverandia

Lee también: Calaverandia estrena El Limbo y una Catrina gigante en su nueva edición

Calaverandia, se trata de un parque temático inspirado en el Día de Muertos, que abrirá sus puertas del 22 de octubre al 9 de noviembre en Guadalajara.

Entre sus principales atracciones se encuentra un espectáculo multimedia 4D, el Gran Altar de 15 metros de altura, El Inframundo, El Cementerio y nuevas zonas interactivas.

Para mayor información y compra de boletos ingresa a este link: https://www.alteaemotions.com/calaverandia.php#

NA