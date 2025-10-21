A más tardar en noviembre del próximo año se concluirán las siete estaciones restantes de la extensión del Sistema de Mi Macro Periférico hasta la Clínica 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , ubicada en avenida Tonaltecas, en Tonalá , prometió el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

"Hasta este momento, el sistema de Mi Macro no llega al municipio de Tonalá. Para poder llegar al Centro Histórico de Tonalá, ahí en la confluencia de las avenidas Tonaltecas y Tonalá, donde está la clínica del IMSS, se tienen que construir nuevas estaciones, siete en total. Este año estamos construyendo dos; el próximo año tendremos cinco más y en noviembre, es decir en prácticamente un año, el sistema de Mi Macro va a llegar hasta la cabecera de Tonalá ", anotó.

En enero pasado, el Congreso del Estado aprobó una bolsa de 800 millones de pesos para la construcción de las nueve estaciones restantes del sistema de transporte masivo, a fin de cerrar el circuito antes de que finalizara el 2025. Sin embargo, el mes pasado el mandatario estatal afirmó que la mayor parte de los recursos fueron destinados a conectar el Peribús en Tlaquepaque con la próxima Línea 5 del Tren Ligero.

En tanto, actualmente se construye una estación en la colonia El Bethel, en Guadalajara, y otra en avenida Zapotlanejo y Periférico Oriente, en la colonia Jalisco, en Tonalá . El alcalde de este municipio, Sergio Chávez, también en septiembre pasado, reprochó que la red de transporte masivo no fuera concluido en este año, como había sido etiquetado en el Presupuesto estatal de 2025.

Además, pidió esclarecer el destino de los 800 millones de pesos aprobados por el legislativo local, y lamentó que en la prolongación de avenida Tonaltecas, donde confluyen el Nuevo Periférico y Oriente, hacen falta seis estaciones con al menos ocho kilómetros lineales de concreto hidráulico.

EE