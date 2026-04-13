Precio de la gasolina HOY, lunes 13 de abril en Guadalajara

Inicia la segunda semana del mes y, con ella, arriba un encarecimiento al precio de la gasolina regular y demás combustibles al interior del Área Metropolitana de Guadalajara, debido al fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán este pasado 11 de abril. En esta nota te contamos a cuánto sale el litro de gasolina este 13 de abril de 2026 al interior de la ciudad. A raíz del nulo acuerdo entre el gobierno estadounidense e iraní en su reunión en Islamabad, el precio del barril de petróleo mostró un fuerte incremento a nivel internacional. Además, EU restringirá todo el tráfico marítimo con destino u origen a puertos de Irán a partir de este hoy a las 10:00 horas, tiempo del este.Este primer día de la semana, la gasolina Premium va al alza, el diésel también y la Magna muestra un ligero incremento. Estos ajustes, indudablemente, impactarán en el gasto cotidiano de los conductores tapatíos.Esta segunda semana de abril de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó los estímulos fiscales para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina Magna y el diésel; ambos apoyos tienen una tendencia a la baja.Cuotas del IEPS (del 13 al 17 de abril):Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo de la gasolinera. A continuación te desglosamos precios en tres municipios de el estado jalisciense:JaliscoGuadalajaraTonaláTlaquepaqueRecuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO