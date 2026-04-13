Inicia la segunda semana del mes y, con ella, arriba un encarecimiento al precio de la gasolina regular y demás combustibles al interior del Área Metropolitana de Guadalajara, debido al fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán este pasado 11 de abril. En esta nota te contamos a cuánto sale el litro de gasolina este 13 de abril de 2026 al interior de la ciudad.

A raíz del nulo acuerdo entre el gobierno estadounidense e iraní en su reunión en Islamabad, el precio del barril de petróleo mostró un fuerte incremento a nivel internacional. Además, EU restringirá todo el tráfico marítimo con destino u origen a puertos de Irán a partir de este hoy a las 10:00 horas, tiempo del este.

Este primer día de la semana, la gasolina Premium va al alza, el diésel también y la Magna muestra un ligero incremento. Estos ajustes, indudablemente, impactarán en el gasto cotidiano de los conductores tapatíos.

Estímulo al IEPS en combustibles para esta semana

Esta segunda semana de abril de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó los estímulos fiscales para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina Magna y el diésel; ambos apoyos tienen una tendencia a la baja.

Cuotas del IEPS (del 13 al 17 de abril):

Magna: 1.80 pesos por litro (26.97%)

Premium: 5.65 pesos por litro (8.90%)

Diésel: 5.91 pesos por litro (80.35%)

Precio promedio nacional de la gasolina HOY lunes 13 de abril

Magna

23.73 pesos por litro

23.73 pesos por litro Premium

30.79 pesos por litro

30.79 pesos por litro Diésel

29.04 pesos por litro (baja levemente)

Precio de la gasolina hoy, lunes 13 de abril, en Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque

Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo de la gasolinera. A continuación te desglosamos precios en tres municipios de el estado jalisciense:

Jalisco

Magna: 23.91 pesos

Premium: 28.68 pesos

Diésel: 28.49 pesos

Guadalajara

Magna: 23.91 pesos

Premium: 28.58 pesos

Diésel: 28.06 pesos

Tonalá

Magna: 23.83 pesos

Premium: 29.03 pesos

Diésel: 28.28 pesos

Tlaquepaque

Magna: 23.99 pesos

Premium: 29.49 pesos

Diésel: 29.09 pesos

Recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.

Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.

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AO

