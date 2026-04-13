Lunes, 13 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Precio de la gasolina HOY, lunes 13 de abril en Guadalajara

Conoce, en el inicio de la segunda semana de abril, el precio de los tres principales combustibles al interior del Área Metropolitana de Guadalajara

Por: Ámbar Orozco

Precio actualizado de la gasolina (Magna, Premium y el diésel) este lunes 13 de abril de 2026 en Guadalajara. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Precio actualizado de la gasolina (Magna, Premium y el diésel) este lunes 13 de abril de 2026 en Guadalajara. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Inicia la segunda semana del mes y, con ella, arriba un encarecimiento al precio de la gasolina regular y demás combustibles al interior del Área Metropolitana de Guadalajara, debido al fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán este pasado 11 de abril. En esta nota te contamos a cuánto sale el litro de gasolina este 13 de abril de 2026 al interior de la ciudad. 

A raíz del nulo acuerdo entre el gobierno estadounidense e iraní en su reunión en Islamabad, el precio del barril de petróleo mostró un fuerte incremento a nivel internacional. Además, EU restringirá todo el tráfico marítimo con destino u origen a puertos de Irán a partir de este hoy a las 10:00 horas, tiempo del este.

Este primer día de la semana, la gasolina Premium va al alza, el diésel también y la Magna muestra un ligero incremento. Estos ajustes, indudablemente, impactarán en el gasto cotidiano de los conductores tapatíos.

Lee: Declaración Anual 2026: Así puedes saber si debes declarar ante el SAT

Estímulo al IEPS en combustibles para esta semana

Esta segunda semana de abril de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó los estímulos fiscales para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina Magna y el diésel; ambos apoyos tienen una tendencia a la baja.

Cuotas del IEPS (del 13 al 17 de abril):

  • Magna: 1.80 pesos por litro (26.97%)
  • Premium: 5.65 pesos por litro (8.90%)
  • Diésel: 5.91 pesos por litro (80.35%)

Precio promedio nacional de la gasolina HOY lunes 13 de abril

  • Magna
    23.73 pesos por litro
  • Premium
    30.79 pesos por litro
  • Diésel
    29.04 pesos por litro (baja levemente)

Mira: SAT: Así puedes consultar el estatus de tu devolución de impuestos

Precio de la gasolina hoy, lunes 13 de abril, en Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque

Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo de la gasolinera. A continuación te desglosamos precios en tres municipios de el estado jalisciense:

Jalisco

  • Magna: 23.91 pesos
  • Premium: 28.68 pesos
  • Diésel: 28.49 pesos

Guadalajara

  • Magna: 23.91 pesos
  • Premium: 28.58 pesos
  • Diésel: 28.06 pesos

Tonalá

  • Magna: 23.83 pesos
  • Premium: 29.03 pesos
  • Diésel: 28.28 pesos

Tlaquepaque

  • Magna: 23.99 pesos
  • Premium: 29.49 pesos
  • Diésel: 29.09 pesos

Recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.

Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones