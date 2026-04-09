SAT: Así puedes consultar el estatus de tu devolución de impuestos

Si ya presentaste tu Declaración Anual 2026 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al ejercicio 2025— y obtuviste saldo a favor, seguramente quieres saber cuándo recibirás tu dinero. Si ese es el caso, quédate a leer que aquí te contamos cómo consultar el estatus de tu devolución en el portal de la institución financiera.

Desde el 1 de abril comenzó este proceso para personas físicas, y millones de contribuyentes ya cumplieron con esta obligación fiscal. De hecho, en los primeros días se registraron casi 2 millones de declaraciones, y se espera que este año la cifra supere los 11.4 millones, lo que representa un crecimiento frente al año anterior.

¿Cómo consultar el estatus de tu devolución de impuestos del SAT?

Revisar en qué etapa está tu saldo a favor es más fácil de lo que parece. Solo sigue estos pasos en el sitio oficial del SAT:

Ingresa a sat.gob.mx

Haz clic en “continuar en el sitio”

Ve a “más trámites y servicios”

Selecciona “constancias, devoluciones y notificaciones”

Entra a “devoluciones y compensaciones”

Da clic en “estado de tu devolución”

Accede con tu RFC y contraseña o con tu e.firma

Dirígete a “consulta de trámites”

Selecciona “devolución automática de ISR” del ejercicio 2025

Haz clic en “mostrar solicitudes”

Ahí podrás ver si tu devolución está en revisión, fue rechazada o ya está en proceso de pago.

¿Cuánto tarda el SAT en depositar tu saldo a favor?

Por ley, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para hacer la devolución. Sin embargo, en el caso de las devoluciones automáticas, la autoridad fiscal estima un tiempo promedio mucho menor: alrededor de 4.5 días, siempre que la información precargada no haya sido modificada.

Por último, no olvides que si tu saldo a favor es igual o mayor a 10 mil pesos, deberás usar tu e.firma para solicitar la devolución. En cambio, si es menor a ese monto, puedes hacerlo únicamente con tu contraseña.

Si aún no presentas tu declaración anual, recuerda que puedes hacerlo en línea durante todo abril, las 24 horas del día, a través del portal del SAT. Con esta guía, podrás darle seguimiento a tu devolución de impuestos sin complicaciones y mantenerte al tanto de tu dinero.

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AO

