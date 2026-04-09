¿Qué pasa si mi auto usa gasolina Premium y le pongo Magna?

En medio de la incertidumbre del mercado internacional por el conflicto en Medio Oriente, que ha afectado uno de los pasos estratégicos más importantes para el comercio del petróleo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió una polémica alternativa que podría ayudar a ahorrar frente al alza del costo de la gasolina.

Durante su conferencia matutina del pasado miércoles, la mandataria abordó el incremento en el precio de los combustibles, asegurando que se seguirá subsidiando la gasolina Magna para mantenerla en alrededor de 24 pesos, además de destacar que se insistirá en reducir el costo del diésel.

Te puede interesar: Precio del combustible HOY, miércoles 8 de abril en México

Sin embargo, en el caso de la gasolina Premium, cuyo costo en algunas ocasiones ronda los 28.99 pesos, esta no forma parte del subsidio, por lo que la presidenta recomendó optar por la versión económica: “Pueden cargar Magna”, señaló.

Esto dividió opiniones, pues mientras algunos coinciden con la jefa del Ejecutivo y consideran que es una alternativa viable para evitar un mayor gasto, otros señalan que no representa una solución de fondo y que incluso no sería adecuada para una parte importante de los vehículos.

Tras esto, cientos de personas se cuestionaron qué tan factible podría ser esta opción y si tiene efectos adversos en el rendimiento de sus vehículos.

¿Qué pasa si cambio de gasolina Premium a Magna?

Luego de la declaración de la mandataria, surge la duda sobre las posibles consecuencias de transicionar de un tipo de gasolina a otro.

Expertos señalan que, si un auto está diseñado para funcionar con gasolina de bajo octanaje (Magna) y se le coloca de alto octanaje (Premium), no ocurren daños mecánicos; únicamente no se aprovecha la capacidad de compresión para la que fue diseñado el motor , ya que la combustión se realiza normalmente por la chispa de la bujía.

Sin embargo, si el vehículo requiere gasolina Premium y se le coloca Magna, es posible que, al comprimirse la mezcla a un nivel mayor del que puede soportar, esta se encienda antes de tiempo debido a las altas temperaturas generadas por la compresión. Esto puede provocar pequeñas detonaciones fuera de tiempo y ligeros “cabeceos” del motor.

También puedes leer: Precio de la gasolina HOY, jueves 9 de abril en Guadalajara

Además, con el uso constante de gasolina de menor octanaje en motores que requieren Premium, es posible que el sistema de combustible, los inyectores y la bomba se ensucien con mayor rapidez, lo que a largo plazo podría afectar su rendimiento. Algunas agencias automotrices advierten que esta práctica puede reducir la vida útil del motor si se mantiene de forma recurrente.

¿Entonces es recomendable usar Magna en todos los autos?

No necesariamente. El tipo de gasolina ideal depende de lo que indique el fabricante del vehículo. Usar un combustible distinto al recomendado puede funcionar de forma ocasional en algunos casos, pero no siempre garantiza el mejor desempeño ni la eficiencia óptima del motor.

Por ello, aunque la opción de cambiar a Magna puede representar un ahorro inmediato para algunos conductores, lo más importante es respetar las especificaciones del vehículo para evitar afectaciones a largo plazo en su rendimiento y durabilidad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP