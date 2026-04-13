El cuerpo de un hombre fue localizado durante la madrugada de este lunes en pleno Paseo Alcalde y a tan solo unos metros del Centro de Guadalajara.

Fueron ciudadanos quienes reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que aparentaba más de 60 años de edad, cuyo cuerpo se encontraba tirado sobre la banqueta en el cruce de Paseo Alcalde y la calle Jesús García.

Los reportes al 911 alertaron sobre una persona inconsciente que ya no respiraba en el punto, por lo que policías municipales acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar al sitio, los oficiales municipales confirmaron que el hombre no respondía a ningún estímulo, razón por la que los servicios médicos municipales también acudieron y fueron quienes corroboraron su muerte luego de tratar de brindarle atención médica.

De acuerdo con la policía municipal tapatía, se trataba de un hombre en aparente situación de calle, cuyo cuerpo no presentaba huellas de golpes ni signos que hicieran presumir que fue víctima de un delito, aunque será la necropsia de ley la que revele las verdaderas causas del fallecimiento.

Personal de la Fiscalía de Jalisco y servicios forenses acudieron al sitio para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente, levantar el cadáver para llevarlo a las instalaciones del servicio médico forense.

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OB