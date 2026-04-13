Elementos de la Policía de Jalisco junto a oficiales de Guadalajara capturaron con labores de inteligencia a un objetivo prioritario, presunto líder de una banda de robarrelojes, a quien también, en una revisión, le aseguraron aparente crystal.

Fueron elementos de la Policía estatal quienes recibieron informes sobre la búsqueda de Francisco "N", alias "El Churras", hombre que presuntamente estaba implicado en varios robos de relojes de alta gama en Guadalajara y Zapopan, como parte de la banda de "Los Robarrolex" o "Los Churros".

Por lo tanto, la corporación estatal desplegó acciones de monitoreo y análisis de la Unidad de Drones Cybertruck, así como el cruce de información con la Comisaría de Guadalajara; los uniformados establecieron los puntos que aparentemente frecuentaba el sujeto, donde desplegaron una incursión táctica coordinada.

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Presunto líder de "Los Robarrolex" llevaba aparente crystal

Dicho operativo de rastreo rindió resultados en las calles Federico Medrano y 20 de Noviembre, en la colonia Analco de Guadalajara, en donde detectaron a un hombre con las características del objetivo, presuntamente sorprendido en el momento en que realizaba una supuesta operación de compra-venta de droga.

Luego de una breve persecución, el individuo fue asegurado y, durante una revisión de protocolo, le encontraron entre sus pertenencias 15 bolsas resellables con aparente crystal.

Por lo anterior, el sujeto de 30 años fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien se encargará de continuar con las investigaciones.

La Policía estatal afirma que mantiene operaciones coordinadas con comisarías municipales, Escudo Urbano C5 y otras instituciones para localizar y capturar a objetivos prioritarios, esto por instrucciones del gobernador.

Apenas a finales de enero, en otro despliegue coordinado, fueron capturados en la colonia Colinas de San Javier tres supuestos integrantes de la banda de robarrelojes de "El Chiquis Robarrolex" y otro aparente miembro de dicha agrupación también fue detenido a principios de febrero.

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MB