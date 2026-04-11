La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó a la baja los estímulos fiscales aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles para el periodo que va del 13 al 17 de abril de 2026.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los estímulos quedarían de la siguiente manera:

Diésel 80.35 por ciento

80.35 por ciento Gasolina regula r o magna 26.97 por ciento

r o magna 26.97 por ciento Gasolina premium o de 91 octanos 8.90 por ciento

En términos monetarios, esto quiere decir lo siguiente.

Para el caso del diésel , el gobierno cubrirá 5.91 pesos por litro frente a los 5.97 del periodo anterior. Esto deja a los consumidores pagar 1.44 pesos de impuesto por cada litro de gasolina.

, el gobierno cubrirá 5.91 pesos por litro frente a los 5.97 del periodo anterior. Esto deja a los consumidores pagar 1.44 pesos de impuesto por cada litro de gasolina. Para el caso de la gasolina regular, el gobierno cubrirá 1.80 pesos frente a los 2.09 pesos del periodo anterior. Esto deja a los consumidores pagar 4.89 pesos de impuesto por cada litro de gasolina.

¿Por qué el diésel es el combustible con mayor apoyo?

La decisión de dejar que el mayor subsidio se aplique al IEPS en el consumo de diésel tendría la intención de apoyar la economía nacional. Dicho combustible es fundamental para el transporte de carga, la operación de maquinaria pesada y distintos aspectos de los sectores industriales y productivos.

Precios de la gasolina del 13 al 17 de abril

Tomando como referencia la pasada actualización al Quién es Quién de los precios publicada el 6 de abril, en donde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó los precios promedios de los combustibles en México, la actualización al IEPS provocará los siguientes precios aproximados en promedio por litro:

Gasolina regular o magna 23.73

23.73 Gasolina premium 30.79 por litro

30.79 por litro Diésel 29.04 por litro

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