La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó a la baja los estímulos fiscales aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles para el periodo que va del 13 al 17 de abril de 2026.De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los estímulos quedarían de la siguiente manera:En términos monetarios, esto quiere decir lo siguiente.La decisión de dejar que el mayor subsidio se aplique al IEPS en el consumo de diésel tendría la intención de apoyar la economía nacional. Dicho combustible es fundamental para el transporte de carga, la operación de maquinaria pesada y distintos aspectos de los sectores industriales y productivos.Tomando como referencia la pasada actualización al Quién es Quién de los precios publicada el 6 de abril, en donde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó los precios promedios de los combustibles en México, la actualización al IEPS provocará los siguientes precios aproximados en promedio por litro:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB