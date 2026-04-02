Cambio de placas en Jalisco sin cita y gratis: cómo hacerlo paso a paso en 2026

La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco anunció recientemente una nueva extensión en el plazo para la actualización de las placas vehiculares. Esta medida busca apoyar la economía de los ciudadanos y garantizar que el padrón vehicular esté completamente regularizado bajo las normativas federales vigentes.

De esta manera, los propietarios de vehículos que aún no han cumplido con esta obligación tendrán una oportunidad adicional para ponerse al corriente sin afectar sus finanzas personales, evitando así futuras sanciones económicas.

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¿Cuál es la nueva fecha límite para el cambio de placas en Jalisco?

De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades estatales, la nueva fecha límite para realizar este procedimiento sin costo alguno se ha extendido hasta el viernes 29 de mayo de 2026.

Es importante destacar que este beneficio está dirigido exclusivamente a aquellos contribuyentes que cumplieron en tiempo y forma con el pago de su refrendo vehicular correspondiente al año 2025 durante ese mismo ejercicio fiscal. Quienes se encuentren en esta situación podrán acudir a las oficinas recaudadoras para recibir sus nuevas láminas sin tener que desembolsar dinero adicional, lo que representa un ahorro significativo para las familias jaliscienses.

Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco sin cita y gratis

Uno de los aspectos más destacados de esta reciente disposición gubernamental es la eliminación del requisito de agendar un espacio de atención a través de internet. Anteriormente, los usuarios debían ingresar al portal oficial para reservar un horario, lo que en ocasiones generaba retrasos debido a la alta demanda.

Ahora, con el objetivo de agilizar el proceso y brindar un mejor servicio, los ciudadanos pueden presentarse directamente en cualquiera de las 135 oficinas recaudadoras distribuidas en todo el territorio estatal, donde serán atendidos conforme vayan llegando durante el horario de operaciones establecido.

El horario de atención en las dependencias estatales se mantiene de manera habitual, operando de lunes a viernes desde las 8:00 de la mañana hasta las 16:00 horas. Las autoridades han hecho un llamado a la población para que acudan con anticipación y eviten dejar este compromiso para los últimos días del plazo establecido, ya que históricamente se presentan aglomeraciones cuando la fecha de vencimiento se acerca.

La obligatoriedad de esta sustitución de metales responde a una normativa federal, específicamente la NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta regla establece lineamientos técnicos de seguridad y legibilidad que los diseños anteriores ya no cumplen.

Por lo tanto, todos los vehículos que porten las láminas con los diseños conocidos popularmente como "Maguey", "Minerva" y "Gota" (en sus versiones roja y verde) deben ser actualizados de manera obligatoria. Esto incluye a motocicletas, remolques, unidades de transporte público, taxis, automóviles particulares y camionetas de carga ligera que circulan en la entidad.

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas en Jalisco?

Para que el proceso en las oficinas recaudadoras sea exitoso y rápido, los contribuyentes deben presentarse con la documentación completa en original y copia.

Pago del refrendo 2025 realizado durante el mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey).

Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de Verificación de Aprobado o No Aprobado.

En caso de que el automovilista no haya realizado la Verificación Vehicular, se le brindará la opción de firmar una carta compromiso en la recaudadora. Mediante este documento, el ciudadano se obliga formalmente a llevar su automóvil a un centro de verificación después, garantizando así el cumplimiento de las normas ambientales.

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Es fundamental comprender las consecuencias económicas de no aprovechar este periodo de gracia otorgado por el gobierno estatal. Una vez que concluya la fecha límite del 29 de mayo de 2026, el procedimiento dejará de ser gratuito y los propietarios rezagados deberán asumir el costo total de las nuevas láminas, el cual asciende a aproximadamente 2 mil 500 pesos, además de los gastos por la actualización en el padrón vehicular, sumando un total cercano a los 4 mil pesos. A esto se le podrían sumar multas impuestas por la Policía Vial, las cuales superan los 2 mil 300 pesos por circular con metales no vigentes.

Esta extensión representa la última oportunidad para que miles de automovilistas regularicen la situación legal de su patrimonio sin afectar su bolsillo. La Secretaría de la Hacienda Pública reitera su compromiso de facilitar los procesos administrativos y exhorta a los ciudadanos a no dejar pasar esta facilidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

