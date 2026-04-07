Abasto regional de gas natural y LP mantiene estables precios en México, señalan expertos

La guerra en Medio Oriente ha encarecido todos los hidrocarburos y petrolíferos; sin embargo, los precios del gas LP y natural se han mantenido relativamente estables en México desde el inicio del conflicto.

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Especialistas señalan que el abasto y producción regional de los combustibles han contenido los precios en México, mientras que en otras partes del mundo, como Europa, los costos han tenido un alza significativa.

Conflicto en Medio Oriente impacta hidrocarburos, pero no el gas en México

Alejandro Montufar Helú, CEO de PetroIntelligence, anotó que la integración entre México y Estados Unidos —país que abastece alrededor del 70 por ciento del consumo de gas natural nacional— ha reducido los impactos en el incremento en los precios, pues el vecino del norte es uno de los principales productores del combustible.

"Derivado de la gran cantidad de ductos transfronterizos que existen y tomando en cuenta la gran producción que existe en Estados Unidos, esta integración es la razón por la cual el impacto en los precios de gas natural ha sido pequeño".

En cuanto a gas LP, el experto aclaró que la variación de precios es más inestable, pues la mayoría del comercio se realiza a través de buques cisterna.

"Eso lo hace un poquito más sensible. En el caso de las gasolinas, observamos que hay mucho comercio a través de buques, que hay mayor integración mundial, no local, que es más líquido el combustible. Eso es lo que ocasiona que veamos diferenciados los impactos", comentó.

"Aunque el impacto es para todos los hidrocarburos y petrolíferos, sí observamos nosotros, por la integración e infraestructura, que el impacto va descendiendo conforme la integración es mayor entre el productor, entre el cliente y la distancia que existe entre ambos", añadió.

Precios del gas en México se mantienen pese a crisis internacional

Por su parte, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, anotó que el precio del gas no ha enfrentado alzas considerables en los costos tras la guerra en Medio Oriente.

Mencionó que el precio internacional de referencia para el gas LP es Mont Belvieu, el cual acumula un incremento del 16.97 por ciento desde que inició el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Factores como la demanda y la expectativa de escasez son aspectos que pueden detonar un alza en los precios, pero en México no se prevé este panorama, indicó.

"La integración regional ha contenido los precios. En Europa el precio del gas ya lleva un incremento desde que inició el conflicto. Esto se traslada a los precios del consumidor y se ve reflejado, no nada más en el costo de la materia prima, sino también en otros productos".

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