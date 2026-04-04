Declaración Anual 2026: Así puedes saber si debes declarar ante el SAT

La Declaración Anual en 2026 tiende a tener dos escenarios: pagar impuestos o, en el mejor de los casos, recibir un dinero extra. Sin embargo, no todas las personas están obligadas a realizar este trámite, por lo que identificar si aplica o no resulta clave. Aquí te contamos qué determina si un contribuyente está obligado a presentar su declaración.

Este proceso forma parte de las obligaciones fiscales de tanto personas físicas como empresas; con ello se determina si hubo un pago excesivo —que podría devolverse— o si aún existen impuestos pendientes.

Para este año, el periodo oficial va del 1 al 30 de abril de 2026, tiempo en el que se deberá reportar lo correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

¿Quiénes sí tienen que declarar ante el SAT?

De acuerdo con el SAT, deben presentar su declaración quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

Personas que trabajaron para más de un empleador durante el año.

Quienes dejaron su empleo antes de que terminara 2025.

Aquellos con ingresos anuales superiores a 400 mil pesos.

Contribuyentes que obtuvieron ingresos por honorarios, actividades empresariales, rentas, intereses, dividendos o venta de bienes.

En estos casos, es necesario revisar cuidadosamente la información fiscal para calcular correctamente si hay saldo a pagar o a favor. No cumplir con esta obligación puede traer multas que van desde aproximadamente mil 900 hasta más de 16 mil pesos, dependiendo del retraso.

¿Quiénes pueden evitar este trámite?

Personas que solo percibieron salario de un único empleador.

Quienes no superaron los 400 mil pesos de ingresos al año.

Algunos contribuyentes bajo esquemas específicos como el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Aun así, presentar la declaración de forma voluntaria puede ser conveniente, sobre todo si se cuenta con deducciones que permitan obtener un saldo a favor. Como lo son:

Gastos médicos y hospitalarios.

Colegiaturas y transporte escolar.

Seguros, donativos y gastos funerarios.

Aportaciones voluntarias para el retiro y créditos hipotecarios.

Para que sean válidas, deben estar facturadas y pagadas mediante medios electrónicos como transferencias o tarjetas. Además, es indispensable contar con RFC, contraseña o e.firma vigente, así como datos bancarios para recibir cualquier devolución.

Antes de enviar la declaración, el SAT ofrece un simulador en línea que permite revisar información precargada, deducciones y retenciones.

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AO

