Nintendo llegará a Guadalajara con su Mall Tour Latinoamérica

Nintendo, la empresa japonesa de videojuegos, ha confirmado oficialmente que su Mall Tour hará una parada en Guadalajara. Este evento traerá consigo una experiencia llena de juegos, actividades y diversión para toda la familia.

El tour, que recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, tiene el objetivo de acercar a los fans a las novedades de la compañía. Los asistentes podrán probar demos exclusivos, incluidos avances de nuevos títulos para Nintendo Switch 2, participar en concursos, tomarse fotos con personajes clásicos como Mario, Luigi o Pikachu, así como adquirir merchandising oficial.

A través de sus redes sociales, Nintendo confirmó que, además de Guadalajara, el tour visitará Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Querétaro, así como otros países, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, Perú y Argentina. Con este evento, la marca busca conectar directamente con la comunidad gamer, que año con año continúa en aumento.

Aún no se han revelado las fechas exactas ni el centro comercial donde se instalará este evento en la ciudad, pero se espera que el tour coincida con la temporada navideña. Sin duda, será una gran oportunidad para disfrutar en familia y conocer de cerca lo que Nintendo tiene preparado para el próximo año.

Si eres fan de Nintendo, mantente atento a los anuncios de la compañía a través de sus canales oficiales, pues muy pronto se darán a conocer los detalles para no perderse este evento que promete grandes experiencias a los gamers tapatíos.

Los próximos lanzamientos más esperados de Nintendo

El Nintendo Mall Tour llega en un momento clave para la compañía, que prepara una sólida lista de estrenos para los próximos meses. Entre los títulos más esperados se encuentran:

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment: lanzamiento el 6 de noviembre de 2025.

Kirby Air Riders: lanzamiento el 20 de noviembre de 2025.

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition: lanzamiento el 4 de diciembre de 2025.

Octopath Traveler 0: lanzamiento el 4 de diciembre de 2025.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: lanzamiento el 22 de enero de 2026.

Mario Tennis Fever: lanzamiento el 12 de febrero de 2026.

Resident Evil Requiem: lanzamiento el 27 de febrero de 2026.

Con este calendario de estrenos se refuerza el entusiasmo por la reciente llegada del Nintendo Switch 2, que será el gran protagonista del tour y de la nueva etapa de la compañía.

