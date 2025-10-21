Belinda canta 'El Baile del Sapito' versión bélica en Guadalajara (VIDEO)

Con unas alas gigantes de ángel de color negro, que reflejaban el espiritu indómita y el género musical de la llamada “Princesa del pop latino”, fue como Belinda abrió su concierto en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre el pasado domingo.

Entre gritos de emoción y un ambiente lleno de niebla, Belinda vistió un conjunto negro y unos elegantes stilettos, mientras cantaba sus grandes éxitos como “Ángel” “Bella Traición” y “Lo siento”, canciones que la posicionaron como una de las mejores artistas dentro del pop en México.

Sin embargo, Belinda ha demostrado no enfrascarse en un solo género y posicionar entre las nuevas generaciones, desde su primer corrido tumbado “Cactus” la cantante se autonombró “Beli-K', y desde entonces sus nuevos sencillos bélicos no han parado; con colaboraciones con grandes artistas dentro del género, como Natanael Cano y Tito Double P.

En ese sentido Beli -Beli- K, ya con un sombrero vaquero rojo y un pantalón acampanado del mismo color, cantó en las Fiestas de Octubre la versión tumbada de "El Baile del Sapito", una canción que la hizo famosa en su etapa infantil.

Pero no solo fue la versión bélica de Sapito por la que todos sus fans gritaban, sino por el baile sensual de Belinda durante su interpretación que encendió el Foro completo.

La noche terminó con la canción “Amor a primera vista” en donde Belinda subió a un fan, con quien bailó y compartió un gran abrazo.

