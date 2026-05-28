Este jueves, en rueda de prensa semanal de seguridad, el comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, dio a conocer todos los cierres viales que se llevarán a cabo no solo en el Estadio Guadalajara (AKRON) durante la realización del Mundial FIFA 2026 en nuestra ciudad, sino también en sus alrededores.

Como parte del operativo de seguridad vial que se implementará durante la Copa Mundial FIFA 2026, explicó el comisario, se pondrá en marcha el operativo denominado "Última Milla" en la zona de El Bajío, el cual contempla modificaciones a la circulación, filtros de acceso y restricciones viales alrededor del Estadio Guadalajara, además de cierres en corredores secundarios y medidas especiales de movilidad tanto para automovilistas como para peatones.

Jorge Arizpe explicó que el perímetro del operativo abarcará vialidades como Anillo Periférico Poniente, avenida Vallarta, avenida del Bajío, avenida del Bosque, así como corredores secundarios en avenida Inglaterra y avenida Aviación. De acuerdo con lo informado por las autoridades, las acciones estarán divididas en distintas etapas que incluyen el montaje previo al evento, los días de partido y el desmontaje posterior.

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Jorge Arizpe, comisario de la Policía Vial Jalisco. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

"Implementaremos el operativo 'Última milla' en la zona del Bajío, el cual contempla modificaciones a la circulación, filtros de acceso y restricciones viales en los alrededores del Estadio Guadalajara. El dispositivo marcará un perímetro que va a ser Periférico, avenida Vallarta, avenida del Bajío, avenida del Bosque. Además, mantendremos presencia adicional en corredores secundarios, como la avenida Inglaterra y Aviación", señaló Jorge Arizpe, comisario de la Policía Vial.

La fase de montaje inició el pasado 28 de mayo y concluirá el 10 de junio, periodo en el que habrá interrupciones parciales y reducciones de carriles en algunos tramos. Posteriormente, durante el mes de junio, se aplicarán cierres permanentes y temporales relacionados con la operación del Mundial.

Entre las principales restricciones destaca el cierre permanente del Circuito JVC a partir del próximo 1 de junio y hasta el día 30, en el tramo comprendido desde el camino a las Villas Panamericanas hasta avenida del Bosque. Además, en los días de encuentro, es decir, el 11, 18, 23 y 26 de junio, se implementarán cierres temporales en laterales de Periférico, avenida Vallarta, avenida del Bajío y avenida del Bosque, los cuales iniciarán siete horas antes de cada partido y concluirán siete horas después.

"La fase de montaje inicia este 28 de mayo y concluirá el 10 de junio. En el operativo tendremos dos tipos de cierres. Uno permanente del primero al 30 de junio, todo el mes, en el circuito JVC, desde el camino a las Villas Panamericanas hasta avenida del Bosque; y el otro tipo de cierres serán durante los encuentros que serán el 11, el 18, el 23 y el 26 de junio. En esas fechas, las restricciones comenzarán siete horas antes de cada juego y concluirán siete horas después", explicó el comisario.

El perímetro del operativo abarcará vialidades como Anillo Periférico Poniente, avenida Vallarta, avenida del Bajío, entre otros puntos. ESPECIAL/Policía Vial Jalisco

Transporte público y transporte gratuito, las mejores opciones para llegar al estadio

El comisario vial, Jorge Arizpe, recordó que por disposición de la FIFA, no habrá estacionamiento para el público general en el Estadio Guadalajara, por lo que se habilitarán distintas alternativas de transporte público y servicios de traslado directo al inmueble.

Entre las opciones se encuentra el servicio de autobuses "Ride al Estadio", que tendrá puntos de partida en sitios como Auditorio Telmex, Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Paseo de Gracia en zona Universidad, Titanes, Expo Guadalajara, Zona Galerías, Zona San Ignacio, Zona Chapultepec y Zona Aviación. Además, se reforzará el servicio de Mi Macro Periférico en las estaciones Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial.

"Para agilizar el flujo vehicular y por disposición de la FIFA, no se dispondrá del estacionamiento para el público en general del Estadio Guadalajara. Por ello invitamos a las y los asistentes a utilizar las alternativas más eficientes", indicó.

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El comisario añadió que los servicios de transporte por plataforma y taxis tendrán bahías autorizadas para ascenso y descenso fuera del perímetro de seguridad, específicamente sobre avenida del Bosque. También habrá modificaciones para peatones, pues el Andador Chivas operará únicamente con flujo hacia avenida Vallarta en días sin partido, mientras que durante las jornadas mundialistas permanecerá cerrado.

Asimismo, se limitará el ingreso de proveedores, paqueterías y visitantes desde un día antes y hasta 24 horas después de cada encuentro, permitiendo únicamente el acceso a personas con boleto en las áreas restringidas.

Se habilitarán distintas alternativas de transporte público y servicios de traslado directo al estadio. ESPECIAL/Policía Vial Jalisco

También habrá cierres viales por el FIFA Fan fest

A la par, señaló el comisario, la Policía Vial implementará cierres y restricciones en los alrededores del Fan Fest que se instalará en el Centro Histórico de Guadalajara y que operará durante toda la Copa del Mundo . Las restricciones incluirán cierres en las calles que rodean Plaza Liberación, así como limitaciones en vialidades como Morelos, Hidalgo, Liceo, Ramón Corona, Maestranza y Degollado.

"Con esto les informo las medidas que implementaremos en los alrededores del Fan Fest en el Centro de Guadalajara, que operará a lo largo de todo el Mundial. Serán cierres viales en las calles alrededor de Plaza Liberación, Morelos, Hidalgo y Liceo. Además, habrá restricciones en Ramón Corona, Maestranza, Degollado y otras vías aledañas a la plaza. El estacionamiento debajo de Plaza Liberación tendrá un cierre temporal del 11 de mayo al 31 de julio, y varios estacionamientos del primer cuadro operarán por debajo de su capacidad y con horarios más limitados", recordó.

Por último, Jorge Arizpe señaló que oficiales de la Policía Vial estarán desplegados en la zona para mantener el orden y la seguridad tanto de habitantes como de visitantes durante el desarrollo de la justa mundialista. "Nuestros oficiales ya estarán desplegados en esas calles para mantener el orden, la tranquilidad y seguridad de las y los aficionados que acudan a lo largo de la fiesta del fútbol", finalizó.

Puntos clave de los cierres viales por el Mundial 2026

Cierre permanente: Circuito JVC permanecerá cerrado del 1 al 30 de junio, desde el camino a Villas Panamericanas hasta avenida del Bosque.

Cierres temporales en días de partido: 11, 18, 23 y 26 de junio.

Las restricciones en jornadas mundialistas iniciarán 7 horas antes de cada encuentro y concluirán 7 horas después.

En días de partido habrá cierres y restricciones sobre:

Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

El operativo "Última Milla" abarcará un perímetro vial en:

Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida Las Torres

Avenida del Bajío

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

Del 28 de mayo al 10 de junio habrá interrupciones parciales y reducción de carriles por fase de montaje.

Del 28 de junio al 3 de julio habrá cierres intermitentes por desmontaje de estructuras.

No habrá estacionamiento para público general en el Estadio Guadalajara durante el Mundial.

El Andador Chivas:

En días sin partido solo tendrá flujo hacia avenida Vallarta.

En días de partido permanecerá cerrado.

Se limitará el acceso de proveedores, paqueterías y visitantes desde un día antes y hasta 24 horas después de cada encuentro.

En el Fan Fest del Centro Histórico habrá cierres alrededor de:

Plaza Liberación

Morelos

Hidalgo

Liceo

También habrá restricciones en:

Ramón Corona

Maestranza

Degollado

Otras vialidades aledañas

El estacionamiento subterráneo de Plaza Liberación tendrá cierre temporal del 11 de mayo al 31 de julio. Otros estacionamientos aledaños tendrán restricciones de aforo y horarios reducidos.

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MB