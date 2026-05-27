Estos son los ÚNICOS dos documentos que necesitas para el cambio de placas en Jalisco

Con el objetivo de facilitar el trámite de sustitución de placas, las autoridades jaliscienses redujeron los requisitos, por lo que en estos últimos días de prórroga los contribuyentes necesitan menos documentos para obtener un juego de láminas vigentes.

El próximo viernes 29 de mayo termina la segunda prórroga concedida por el Gobierno de Jalisco para realizar el cambio de placas gratuito. Dicho beneficio aplica únicamente para aquellos automovilistas que realizaron el pago de su refrendo vehicular 2025 durante este mismo año.

Una vez concluida la prórroga, los oficiales de la Policía Vial del Estado tendrán la facultad de aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplan, como multas.

¿Qué se necesita para hacer el cambio de placas en Jalisco?

Carlos Arias, jefe del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, informó en rueda de prensa que, en estos últimos días de prórroga, los automovilistas solo necesitan reunir dos documentos: credencial del INE con domicilio en Jalisco y el juego de placas anteriores. En caso de que la credencial no cuente con domicilio en el estado, deberá presentarse un comprobante de domicilio reciente.

“No necesitas nada más, no te vamos a pedir la factura anterior, no te vamos a pedir la constancia de situación fiscal, no te vamos a pedir la certificada, documentos que antes se venían solicitando y que ya hicimos a un lado”, explicó.

A esta medida se suma la ampliación de horarios de atención en las recaudadoras del estado de Jalisco, incluidas las ubicadas dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estas abrirán en un horario de 8:00 a 18:00 horas. Además de la atención presencial, también se brindará atención telefónica al número 33-3668-1700 extensión 31729, vía WhatsApp al número 33-1487-7179 y al correo electrónico citasvehicularset.shp@jalisco.gob.mx.

Cabe recordar que desde inicios de este mes se eliminó el requisito de una cita electrónica previa, por lo que los contribuyentes pueden acudir directamente a la oficina más cercana a su domicilio para completar el procedimiento.

"El viernes es el último día del programa. Invitamos a todos los ciudadanos que aún tienen derecho a realizar de forma gratuita el canje de placas a que lo hagan. Vamos a tener un horario extendido en las recaudadoras, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde", indicó Arias.

¿Cuáles son los únicos diseños de placas que podrán circular en Jalisco?

Las placas “Collage” y “Cabañas” son las únicas que podrán circular en el estado, ya que cumplen con la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta normativa establece los requerimientos técnicos que deben cumplir las láminas en todo el territorio nacional.

Las autoridades jaliscienses detallaron que ambas placas fueron diseñadas con elementos que garantizan visibilidad, durabilidad y seguridad, además de contar con un código QR en la parte superior derecha, el cual protege los datos personales del propietario.

Por lo tanto, los propietarios que cuenten con los diseños “Maguey”, “Gota” y “Minerva” son quienes están obligados a sustituirlas.

Arias Madrid reiteró el llamado a las y los contribuyentes para aprovechar los últimos días del programa y realizar su trámite antes del 29 de mayo, evitando costos adicionales y contribuyendo a mantener actualizado el padrón vehicular de Jalisco.

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MB