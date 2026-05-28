Se incendia vertedero en Puerto Vallarta

Desde la mañana de este jueves se registra un incendio en el vertedero El Gavilán, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta. El Gobierno de aquel municipio informó que el incendio se registra en el área de llantas, aunque se encuentra bajo control. El municipio explica que diversas dependencias continúan trabajando en el sitio, entre ellas las unidades estatal y municipal de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con personal de Servicios Eficientes y SEAPAL.

26 elementos en total intervienen con tres motobombas, cuatro pipas, una retroexcavadora, una ambulancia y tres camionetas tipo pick up. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas a causa de este siniestro, aunque sí se tiene información de que el incendio presuntamente habría sido provocado. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) informó que se activó a las 07:30 horas una emergencia atmosférica en el municipio de Puerto Vallarta debido al incendio en un vertedero con llantas acumuladas conocido como El Gavilán.

Localidades que deben tomar medidas de seguridad

La medida aplica principalmente para las localidades de El Colorado, Los Ángeles, El Zancudo, Verde Valle, Colinas del Valle, Ecoterra Paraíso, La Arboleda, Colonia Las Rosas, Ojo de Agua y zonas aledañas, informó la dependencia estatal. Por el siniestro, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) determinó la suspensión de clases y actividades al aire libre en el turno vespertino de las escuelas de todos los niveles a su cargo y ubicadas en las zonas señaladas, con el fin de salvaguardar la salud y el bienestar de la comunidad educativa. La emergencia atmosférica se mantendrá activa y se estará valorando el riesgo en las próximas horas, por lo que se pide a la población mantenerse informada por medios oficiales.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) determinó la suspensión de clases y actividades al aire libre en el turno vespertino por incendio en Puerto Vallarta. ESPECIAL

Recomendaciones de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ)

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recomienda quedarse en casa y no transitar por la zona de riesgo hasta que sea desactivada la medida, así como mantener a niñas, niños y personas adultas mayores con enfermedades respiratorias bajo vigilancia. Se llama a evitar fumar, usar cubrebocas, no cocinar con leña o carbón, reducir el uso de vehículos, cerrar puertas y ventanas y, en caso de contar con aire acondicionado, poner en modo recirculación, así como no usar pirotecnia y no automedicarse.

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¿Dónde ver la calidad del aire en tiempo real?

Se puede conocer la calidad del aire en tiempo real a través de la cuenta de X @AireySaludAMG, en el sitio https://aire.jalisco.gob.mx/ y mediante la aplicación Jalisco Alerta, disponible para dispositivos Android e iOS. La Línea Salud Jalisco está disponible para orientar a la población y emitir recomendaciones preventivas en el número telefónico 33-3823-3220 las 24 horas del día y los siete días de la semana.

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