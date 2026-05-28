La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que este jueves 28 de mayo habrá cierres viales parciales en el municipio con motivo de la Vía Nocturna.

Los cierres viales se implementarán de 9:00 pm a 11:59 de esta noche en las siguientes avenidas:

Avenida Hidalgo.

Avenida José Parres Arias.

Avenida Venustiano Carranza.

Avenida Atemajac.

Anillo Periférico Norte.

Calzada del Federalismo Norte.

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Toma en cuenta que se trata de cierres parciales, por lo que las vialidades anteriores se habilitarán conforme pasen las y los ciclistas.

CORTESÍA/ Movilidad y Transporte Zapopan.

De igual forma de compartimos el mapa de los cierres viales:

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Vía Nocturna Zapopan “de rol por la Consti”

Para la edición de este jueves, las y los participantes de la Vía Nocturna Zapopan partirán del Parque de las Niñas y los Niños a partir de las 9:00 de la noche en un recorrido por la colonia Constitución y sus alrededores.

En esta ocasión el recorrido será de 12.8 kilómetros, y se contempla que las y los ciclistas pasen por el Centro Cultural Constitución.

Si quieres participar en la edición de hoy de la Vía Nocturna, te recordamos que es por cupo limitado y requiere registro previo en el siguiente enlace: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapMay26

En el registro se te solicitarán datos necesarios para tu seguridad como nombre, tipo de sangre, un contacto de emergencia, entre otros, además, toma en cuenta que la edad recomendada para participar en la rodada es partir de los 10 años en adelante, así que no dudes en asistir con tu familia o amigos.

Recuerda llevar tu bicicleta, casco, luces y ropa reflejante por tu seguridad y la de todos los asistentes.

Ruta de la Vía Nocturna Zapopan

Salida del Parque de las Niñas y los Niños.

Prolongación Laureles.

Avenida Dr. Luis Farah.

Avenida José Simeón Urías.

Avenida Obreros de Cananea.

Enrique Díaz de León.

Lateral Periférico.

Niños Heroes.

Calzada Federalismo Norte.

Aldama.

Avenida Atemajac.

Avenida Manuel M. Diéguez.

Avenida Venustiano Carranza.

Avenida José Parres Arias.

C.1.

Prolongación Pino Suárez.

Pino Suárez

Avenida Hidalgo.

Avenida Juan Pablo II.

Llegada al Parque de las Niñas y los Niños.

CORTESÍA/ Vía RecreActiva Zapopan

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