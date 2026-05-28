Impulsan el crecimiento de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en América Latina

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo, compartir experiencias y fortalecer la cooperación, esta mañana fue inaugurado el Seminario Sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila, en Jalisco.

" Las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas representan mucho más que una protección jurídica: representan identidad, territorio, reputación, calidad, cultura productiva y el trabajo de comunidades enteras ", dijo Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila.

Añadió que su fortalecimiento exige instituciones sólidas, reglas claras, mecanismos de evaluación de la conformidad, herramientas eficaces de protección, modelos de gobernanza y una visión de sostenibilidad y proyección de largo plazo.

Información sobre el Seminario

Los temas que se abordarán en el seminario van desde la institucionalidad, la protección y la observancia, hasta la trazabilidad, el licenciamiento, la sostenibilidad, la economía circular y la cooperación regional .

"Nos permitirán aprender de distintas experiencias y reconocer que los retos del origen no se resuelven de manera aislada, sino mediante confianza, coordinación y trabajo conjunto", añadió López Rocha.

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Finalmente, dijo que desde el Consejo Regulador del Tequila seguirán colaborando con autoridades, organismos internacionales, sectores productivos, instituciones educativas y especialistas para impulsar una agenda latinoamericana que fortalezca las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas como herramientas de competitividad, desarrollo territorial y preservación del patrimonio.

México cuenta con 19 Denominaciones de Origen y 41 Indicaciones Geográficas.

Las personalidades en el evento

El Seminario sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas para América Latina, es una actividad vinculada a la inauguración de la Oficina Regional de oriGIn América Latina en el Consejo Regulador del Tequila (CRT).

Durante la inauguración del evento estuvieron presentes Andrea Genoveva Solano Rendón, Jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía; Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco; Laura Romero Zueck, Directora General de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, en representación de la Secretaria Cindy Blanco Ochoa y Norberto Valencia Ugalde, Director de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario, entre otros.

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FF